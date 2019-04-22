Общая совместная собственность супругов

Имущество, принадлежавшее супругам до вступления в брак, а также полученное ими в период брака в дар или в порядке наследования, является собственностью каждого из них (статья 26 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье и статья 259 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
Также имущество каждого из супругов может быть признано их совместной собственностью, если будет установлено, что в течение брака за счет общего имущества супругов или личного имущества другого супруга были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и т.п.). Настоящее правило не применяется, если договором между супругами предусмотрено иное.
Изменение режима общей совместной собственности супругов возможно на основании заключения Брачного договора, поскольку пункт 1 статьи 23 КоБС определяет, что супруги имеют равные права владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в их общей совместной собственности, если иное не предусмотрено Брачным договором.
Нотариус по совместному письменному заявлению супругов выдает одному из них или обоим супругам
По просьбе супругов нотариус может выдать
При выдаче свидетельства о праве собственности нотариус проверяет нахождение имущества в совместной собственности супругов и факт приобретения его в период брака. При необходимости нотариус может истребовать документы, подтверждающие время и способ приобретения имущества.
Свидетельство о праве собственности не может быть выдано ввиду не согласия одного из супругов на его выдачу. В этом случае нотариус разъясняет порядок обращения в суд.