Общая совместная собственность супругов

Источник материала: Единство

Имущество, принадлежавшее супругам до вступления в брак, а также полученное ими в период брака в дар или в порядке наследования, является собственностью каждого из них (статья 26 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье и статья 259 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).

Также имущество каждого из супругов может быть признано их совместной собственностью, если будет установлено, что в течение брака за счет общего имущества супругов или личного имущества другого супруга были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и т.п.). Настоящее правило не применяется, если договором между супругами предусмотрено иное.

Изменение режима общей совместной собственности супругов возможно на основании заключения Брачного договора, поскольку пункт 1 статьи 23 КоБС определяет, что супруги имеют равные права владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в их общей совместной собственности, если иное не предусмотрено Брачным договором.

Нотариус по совместному письменному заявлению супругов выдает одному из них или обоим супругам свидетельство о праве собственности на долю (как правило на 1/2 (одну вторую) долю каждому) в имуществе, нажитом супругами в период брака, правовой режим которого не был изменен Брачным договором.

По просьбе супругов нотариус может выдать свидетельство о праве собственности не в равных долях, а в долях, указанных супругами.

При выдаче свидетельства о праве собственности нотариус проверяет нахождение имущества в совместной собственности супругов и факт приобретения его в период брака. При необходимости нотариус может истребовать документы, подтверждающие время и способ приобретения имущества.

Свидетельство о праве собственности не может быть выдано ввиду не согласия одного из супругов на его выдачу. В этом случае нотариус разъясняет порядок обращения в суд.