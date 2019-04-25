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В Гродно введен временный запрет на посещение лесопарков
26.04.2019 20:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 25 апреля в Гродненском районе введено ограничение на посещение лесов. Такое же решение принято в отношении лесопарков областного центра,
Запрет на пребывание на территории городских лесов и лесопользование вводится в связи с установлением IV и V классов пожарной опасности лесов на городской территории. Ограничение будет действовать, пока не выпадет достаточное количество осадков.
Кстати,
Напомним, в период действия запрета людям нельзя посещать леса (даже для отдыха), также въезжать туда на личном транспорте. Исключением, как правило, являются дороги, ведущие к населенным пунктам или дачным участкам через лес. Во всех остальных случаях нарушителей могут наказать предупреждением или штрафом до 25 базовых величин (почти 640 рублей) по ст. 15.29 КоАП. Если же пострадает лес или торфяник, то штраф может увеличиться вдвое.
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С 25 апреля в Гродненском районе введено ограничение на посещение лесов. Такое же решение принято в отношении лесопарков областного центра.
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