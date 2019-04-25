В Гродно введен временный запрет на посещение лесопарков

Источник материала: Tut.by

С 25 апреля в Гродненском районе введено ограничение на посещение лесов. Такое же решение принято в отношении лесопарков областного центра, сообщает s13.ru.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Запрет на пребывание на территории городских лесов и лесопользование вводится в связи с установлением IV и V классов пожарной опасности лесов на городской территории. Ограничение будет действовать, пока не выпадет достаточное количество осадков.

Нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках либо запрета на их посещение, не повлекшее причинение ущерба, влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 25 базовых величин (до 637,5 рублей). В случае причинения повреждений либо уничтожения леса размер штрафа составляет от 25 до 50 базовых величин.

Кстати, запреты на посещение лесов из-за высокой угрозы пожаров введены практически про всей стране. Полностью закрыты для посещения леса в Брестской, Гродненской и Минской областях, а всего — 108 районов по стране.

Напомним, в период действия запрета людям нельзя посещать леса (даже для отдыха), также въезжать туда на личном транспорте. Исключением, как правило, являются дороги, ведущие к населенным пунктам или дачным участкам через лес. Во всех остальных случаях нарушителей могут наказать предупреждением или штрафом до 25 базовых величин (почти 640 рублей) по ст. 15.29 КоАП. Если же пострадает лес или торфяник, то штраф может увеличиться вдвое.