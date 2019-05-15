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В конкурсе научно-технического творчества учащихся Союзного государства «Таланты XXI века» Беларусь будет представлять ученица гимназии Глуска Софья Сергеева

16.05.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

В конкурсе научно-технического творчества учащихся Союзного государства «Таланты XXI века» Беларусь будет представлять ученица гимназии Глуска Софья Сергеева

В конкурсе научно-технического творчества учащихся Союзного государства «Таланты XXI века», который пройдет с 14 по 19 мая в российском городе Королёве, Беларусь будет представлять ученица гимназии Глуска Софья Сергеева.

Софья учится в девятом классе и с сентября занимается научно-исследовательской деятельностью под руководством Татьяны Саченко. Вместе они разрабатывают проблему использования осадков сточных вод в качестве удобрения и альтернативного топлива. Дело в том, что биологическая очистка сточных вод не является полностью безотходной, после нее остается большое количество осадка, который пока не находит применения. Софья Сергеева предлагает решить проблему утилизации осадков сточных вод: их можно использовать как удобрение или как экономически выгодное топливо. При этом решается проблема хранения осадков и не загрязняется окружающая среда.

Осадки сточных вод — это биомасса без запаха, ведь бактерии и микроорганизмы практически полностью перерабатывают отходы, разлагая их на активный ил и воду. Для эксперимента Софья использовала семена кресс-салата, это растение — универсальный индикатор загрязненности почв. Оказалось, что сразу после выгрузки осадки обладают высокой токсичностью, но уже через три года хранения токсичность значительно снижается, и в этом состоянии их уже можно использовать как удобрение. Сравнив всхожесть семян на почве, удобренной осадками, свиным навозом и навозом крупного рогатого скота, гимназистка выяснила, что по эффективности осадки сточных вод не уступают навозу крупного рогатого скота и могут использоваться в качестве альтернативного органического удобрения. Причем теплицы можно ставить прямо на тех площадках, где хранятся осадки.

Осадки можно использовать и в качестве топлива, делать из них илобрикеты. Софья и ее научный руководитель сами изготавливали эти брикеты специальным прессом, в результате серии экспериментов выяснили, что использовать такое топливо в полтора раза выгоднее, чем дрова, а посещать котельную придется в пять раз реже, чем при отоплении дровами, и в два раза реже, чем при отоплении углем. Из одной тонны осадков получается 500 килограммов топлива.

Свои выводы Софья Сергеева представила на конкурсе «Техноинтеллект», в результате на областном этапе она заняла второе место, на республиканском ее работа вошла в десятку лучших. Именно организаторы этого конкурса посоветовали Софье участвовать в конкурсе научно-технического творчества учащихся Союзного государства «Таланты XXI века». Участие оказалось результативным, и глусская гимназистка вошла в состав команды Могилёвской области. Всего в подмосковном Королёве соберутся 22 команды, в том числе семь из Беларуси. Секция, в которой будет представлять свой проект Софья Сергеева, называется «научные исследования, эксперимент, энергосберегающие технологии».

Участие в международном конкурсе даст нашей землячке если не победу, то как минимум полезный опыт. Что касается практического применения ее исследований, проектом по использованию осадков сточных вод в качестве топлива уже заинтересовалось минское предприятие «Сантехспецназ». Там собираются апробировать партию топлива, и если их устроит количество получаемой энергии, будут вести совместную с глусчанами дальнейшую разработку этого направления и внедрять в практику.

Оксана ВАСИЛЕВСКАЯ

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В конкурсе научно-технического творчества учащихся Союзного государства «Таланты XXI века», который пройдет с 14 по 19 мая в российском городе Королёве, Беларусь...
 
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