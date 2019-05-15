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Волонтеры Красного Креста Кореличчины дарят заботу

16.05.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Волонтеры Красного Креста Кореличчины дарят заботу

 

С 8 по 30 мая в  Кореличской районной  организации  Красного Креста проходит ежегодный Месячник Красного Креста в честь зарождения Движения Красного Креста – к Всемирному Дню Красного Креста.

Безусловно, что в каждой стране есть люди, которые нуждаются в помощи — дети, инвалиды, сироты и не всегда им нужна материальная поддержка. Им нужно немного больше внимания и тепла, что  могут дать такие же люди, которые не безразличны, не равнодушны и не безучастны к чужой беде, наделены чувством сострадания, человечности. Это наши волонтеры.

«Ты осознаешь, что сегодня сделал чью-то жизнь лучше… И несмотря ни на что, вопреки усталости и занятости, снова открывается второе дыхание, и ты готов идти дальше и помогать людям просто, чтобы видеть их улыбки, горящие глаза и благодарные лица… Кажется, мелочь…,а для меня это стимул действовать дальше», — слова одного из волонтеров. Здорово, что в наших рядах появляются именно такие и все новые люди…

Такой новый волонтерский отряд появился в УО «Мирский художественный колледж» под названием СТРИЖ: сострадание, труд, жизнь — в составе 16 человек.

Ребята активно присоединились к мероприятиям, проводимым районной организацией Красного Креста. Идет к завершению этап акции «Цветочный марафон», где волонтерские отряды сеяли, выращивали и теперь занимаются высаживанием цветочной рассады для пожилых людей, домов-интернатов, домов социального ухода.  Нельзя не отметить работу волонтерских отрядов ГУО « Средняя школа №1 г.п. Кореличи»  «Добрые сердца» и отряда ГОУ «Красненский УПК детский сад-средняя школа» «Милосердие».

Не остались в стороне мамы и малыши, родившиеся с 10 по 13 мая в  Кореличском роддоме. Председатель РОБОКК Светлана Санцевич посетила их с поздравлениями и подарками в рамках ежегодной акции «Здравствуй, малыш».

Волонтеры Красного Креста Кореличчины дарят заботу

Добро пожаловать в Белорусское Общество Красного Креста. Дарить добро — просто!

Светлана САНЦЕВИЧ, председатель Кореличской РОБОКК

 
 
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  С 8 по 30 мая в  Кореличской районной  организации  Красного Креста проходит ежегодный Месячник Красного Креста в честь зарождения
 
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