Волонтеры Красного Креста Кореличчины дарят заботу

Источник материала: Полымя





С 8 по 30 мая в Кореличской районной организации Красного Креста проходит ежегодный Месячник Красного Креста в честь зарождения Движения Красного Креста – к Всемирному Дню Красного Креста.

Безусловно, что в каждой стране есть люди, которые нуждаются в помощи — дети, инвалиды, сироты и не всегда им нужна материальная поддержка. Им нужно немного больше внимания и тепла, что могут дать такие же люди, которые не безразличны, не равнодушны и не безучастны к чужой беде, наделены чувством сострадания, человечности. Это наши волонтеры.

«Ты осознаешь, что сегодня сделал чью-то жизнь лучше… И несмотря ни на что, вопреки усталости и занятости, снова открывается второе дыхание, и ты готов идти дальше и помогать людям просто, чтобы видеть их улыбки, горящие глаза и благодарные лица… Кажется, мелочь…,а для меня это стимул действовать дальше», — слова одного из волонтеров. Здорово, что в наших рядах появляются именно такие и все новые люди…

Такой новый волонтерский отряд появился в УО «Мирский художественный колледж» под названием СТРИЖ: сострадание, труд, жизнь — в составе 16 человек.

Ребята активно присоединились к мероприятиям, проводимым районной организацией Красного Креста. Идет к завершению этап акции «Цветочный марафон», где волонтерские отряды сеяли, выращивали и теперь занимаются высаживанием цветочной рассады для пожилых людей, домов-интернатов, домов социального ухода. Нельзя не отметить работу волонтерских отрядов ГУО « Средняя школа №1 г.п. Кореличи» «Добрые сердца» и отряда ГОУ «Красненский УПК детский сад-средняя школа» «Милосердие».

Не остались в стороне мамы и малыши, родившиеся с 10 по 13 мая в Кореличском роддоме. Председатель РОБОКК Светлана Санцевич посетила их с поздравлениями и подарками в рамках ежегодной акции «Здравствуй, малыш».





Добро пожаловать в Белорусское Общество Красного Креста. Дарить добро — просто!

Светлана САНЦЕВИЧ, председатель Кореличской РОБОКК