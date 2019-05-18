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Желтый уровень опасности объявлен на воскресенье из-за гроз
19.05.2019 10:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В воскресенье, 19 мая, местами по юго-западу Беларуси ожидаются грозы,
20 мая местами по западу республики ожидаются грозы, днем в отдельных районах Брестской и Гродненской областей усиление ветра порывами до 15-18 м/с.
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В воскресенье, 19 мая, местами по юго-западу Беларуси ожидаются грозы, сообщает Белгидромет, предупреждая о желтом уровне опасности.
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