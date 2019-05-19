Национальный выставочный центр будет

Источник материала: Чырвоны прамень

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил к 2021 году построить в стране Национальный выставочный центр. Об этом он заявил, заслушивая доклад по вопросу строительства такого центра.





«Такой выставочный центр в любой стране нужен. В современном мире невозможно без организации выставок и подобных мероприятий вести прежде всего торговлю. А для экспортно ориентированной страны вообще невозможно развитие. Мы давно говорили на эту тему, мною была поставлена задача о проработке вопросов развития выставочной деятельности и строительства национального центра, который бы соответствовал всем требованиям современности. Но вопрос неоправданно затянулся. Давайте определяться и сделаем так, чтобы уже в 2021 году мы имели подобный центр», — сказал Глава государства.

Александр Лукашенко также отметил, что выставочная деятельность должна проводиться активно и обязательно быть эффективной. В связи с этим он поручил подумать над вопросом о создании единой системы и единого центра выставочной деятельности. «Принимаются все предложения. Решение надо принимать в этом полугодии по второму вопросу, да и по первому надо определяться и начинать строительство этого центра», — подчеркнул белорусский лидер.

В отношении Национального выставочного центра Президент озвучил принципиальное требование: этот объект должен быть функциональным, но его следует построить без лишних трат. «Центр не должен быть дворцовым. Это должен быть функциональный центр со всеми зданиями и помещениями для проведения подобных мероприятий. Чтобы этот центр был дешевым, не надо ничего мудрить. Он, конечно, должен быть внешне красивым, но это не значит, что мы должны платить бешеные деньги. Поэтому надо сделать просто и красиво, добротно, качественно, — сказал белорусский лидер. — Лишних трат быть не должно.

В стране ежегодно проводится более 100 выставок, охватывающих практически все отрасли экономики: промышленность, сельское хозяйство, строительство, информационные технологии, туризм и другие. Многие из них организуются на постоянной основе, имеют международный статус и пользуются большой популярностью в деловых кругах.