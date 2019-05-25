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Дети за рулем тракторов, или Как на агрегатном заводе прошел День открытых дверей (+ ВИДЕО)

26.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

26 мая Сморгонский агрегатный завод, как и все 10 предприятий крупнейшего промышленного холдинга МТЗ расположенных в Минске, Витебске, Бобруйске, Мозыре, Орше, Лепеле, Хойниках и Наровле, гостеприимно распахнул свои двери.
Дети за рулем тракторов, или Как на агрегатном заводе прошел День открытых дверей (+ ВИДЕО)
 

В этот день на заводе для сморгонцев и гостей города прошел День открытых дверей. Мероприятие было приурочено к 73-й годовщине основания Минского тракторного завода, а также к 75-летию образования Гродненской области.

Дети за рулем тракторов, или Как на агрегатном заводе прошел День открытых дверей (+ ВИДЕО)

Все желающие в этот день могли посетить агрегатный завод, прогуляться по цехам, в которых выпускается тракторная техника, познакомиться с ней поближе на выставке.

Дети за рулем тракторов, или Как на агрегатном заводе прошел День открытых дверей (+ ВИДЕО)

Дети за рулем тракторов, или Как на агрегатном заводе прошел День открытых дверей (+ ВИДЕО)

В музее завода посетителям рассказали о периоде образования предприятия.

Дети за рулем тракторов, или Как на агрегатном заводе прошел День открытых дверей (+ ВИДЕО)

Дети за рулем тракторов, или Как на агрегатном заводе прошел День открытых дверей (+ ВИДЕО)

Двоим заводчанам, слесарю механосборочных работ Николаю Изофатову и слесарю-ремонтнику Владимиру Жабинскому, исполняющий обязанности директора завода Евгений Станкевич от лица генерального директора ОАО «МТЗ» вручил грамоту и Благодарность.

Дети за рулем тракторов, или Как на агрегатном заводе прошел День открытых дверей (+ ВИДЕО)

Дети за рулем тракторов, или Как на агрегатном заводе прошел День открытых дверей (+ ВИДЕО)

Работники агрегатного завода умеют не только плодотворно работать, но и активно отдыхать. Одним из главных поводов для гордости являются спортивные достижения заводчан. Ежегодно на предприятии среди команд структурных подразделений проводится заводская спартакиада по 12 видам спорта. Победители заводских соревнований достойно представляют САЗ на районных соревнованиях.

26 мая в торжественной обстановке чествовали победителей заводской круглогодичной спартакиады, а также лучших спортсменов завода, которые доказали на своем примере, что активный, здоровый образ жизни – это путь к успеху.

Дети за рулем тракторов, или Как на агрегатном заводе прошел День открытых дверей (+ ВИДЕО)

Дети за рулем тракторов, или Как на агрегатном заводе прошел День открытых дверей (+ ВИДЕО)

На территории завода в этот день работали детский аттракционы и игровые площадки. 

Дети за рулем тракторов, или Как на агрегатном заводе прошел День открытых дверей (+ ВИДЕО)

Дети за рулем тракторов, или Как на агрегатном заводе прошел День открытых дверей (+ ВИДЕО)

Также работники агрегатного завода для гостей провели показательные мастер-классы по сборке деталей тракторной техники. Желающие могли лично попробовать собрать отдельные узлы трактора.

Дети за рулем тракторов, или Как на агрегатном заводе прошел День открытых дверей (+ ВИДЕО)

Дети за рулем тракторов, или Как на агрегатном заводе прошел День открытых дверей (+ ВИДЕО)

Культурную часть мероприятия на себя взяли творческие коллективы Сморгонского районного центра культуры.

Дети за рулем тракторов, или Как на агрегатном заводе прошел День открытых дверей (+ ВИДЕО)

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото и видео автора.

 
Теги: знакомства, Витебск
 
 
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26 мая Сморгонский агрегатный завод, как и все 10 предприятий крупнейшего промышленного холдинга МТЗ расположенных в Минске, Витебске, Бобруйске, Мозыре, Орше,...
 
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