Дети за рулем тракторов, или Как на агрегатном заводе прошел День открытых дверей (+ ВИДЕО)

Источник материала: Светлы шлях

В этот день на заводе для сморгонцев и гостей города прошел День открытых дверей. Мероприятие было приурочено к 73-й годовщине основания Минского тракторного завода, а также к 75-летию образования Гродненской области.





Все желающие в этот день могли посетить агрегатный завод, прогуляться по цехам, в которых выпускается тракторная техника, познакомиться с ней поближе на выставке.









В музее завода посетителям рассказали о периоде образования предприятия.









Двоим заводчанам, слесарю механосборочных работ Николаю Изофатову и слесарю-ремонтнику Владимиру Жабинскому, исполняющий обязанности директора завода Евгений Станкевич от лица генерального директора ОАО «МТЗ» вручил грамоту и Благодарность.









Работники агрегатного завода умеют не только плодотворно работать, но и активно отдыхать. Одним из главных поводов для гордости являются спортивные достижения заводчан. Ежегодно на предприятии среди команд структурных подразделений проводится заводская спартакиада по 12 видам спорта. Победители заводских соревнований достойно представляют САЗ на районных соревнованиях.

26 мая в торжественной обстановке чествовали победителей заводской круглогодичной спартакиады, а также лучших спортсменов завода, которые доказали на своем примере, что активный, здоровый образ жизни – это путь к успеху.









На территории завода в этот день работали детский аттракционы и игровые площадки.









Также работники агрегатного завода для гостей провели показательные мастер-классы по сборке деталей тракторной техники. Желающие могли лично попробовать собрать отдельные узлы трактора.









Культурную часть мероприятия на себя взяли творческие коллективы Сморгонского районного центра культуры.





Сергей ЮРЕВИЧ.