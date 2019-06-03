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Наровлянский лесхоз спрятал в своем лесу 900 тонн строительного мусора, но его нашел госконтроль

04.06.2019 10:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Наровлянский спецлесхоз, попался на том, что выбросил 900 тонн строительных отходов в том самом лесу, который призван защищать и охранять. Подробности сообщили в Комитете госконтроля.

Установлено, что в августе — сентябре 2017 года при ремонте административного здания Вербовичского лесничества образовалось 900 тонн отходов от сноса старых строений. Руководство ГСЛХУ «Наровлянский спецлесхоз» решило «сэкономить» на утилизации и дало поручение подрядной организации Наровлянское ПМС вывезти отходы в ближайший лесной массив около деревни Грушевка.

Свалку в мае этого года обнаружили сотрудники Комитета госконтроля во время проверки Наровлянского спецлесхоза.

 
 
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Свалку в мае этого года обнаружили сотрудники Комитета госконтроля во время проверки Наровлянского спецлесхоза.
 
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