Наровлянский лесхоз спрятал в своем лесу 900 тонн строительного мусора, но его нашел госконтроль

Источник материала: Tut.by

Наровлянский спецлесхоз, попался на том, что выбросил 900 тонн строительных отходов в том самом лесу, который призван защищать и охранять. Подробности сообщили в Комитете госконтроля.

Установлено, что в августе — сентябре 2017 года при ремонте административного здания Вербовичского лесничества образовалось 900 тонн отходов от сноса старых строений. Руководство ГСЛХУ «Наровлянский спецлесхоз» решило «сэкономить» на утилизации и дало поручение подрядной организации Наровлянское ПМС вывезти отходы в ближайший лесной массив около деревни Грушевка.

Свалку в мае этого года обнаружили сотрудники Комитета госконтроля во время проверки Наровлянского спецлесхоза.