|
Наровлянский лесхоз спрятал в своем лесу 900 тонн строительного мусора, но его нашел госконтроль
04.06.2019 10:44 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Наровлянский спецлесхоз, попался на том, что выбросил 900 тонн строительных отходов в том самом лесу, который призван защищать и охранять. Подробности
Установлено, что в августе — сентябре 2017 года при ремонте административного здания Вербовичского лесничества образовалось 900 тонн отходов от сноса старых строений. Руководство ГСЛХУ «Наровлянский спецлесхоз» решило «сэкономить» на утилизации и дало поручение подрядной организации Наровлянское ПМС вывезти отходы в ближайший лесной массив около деревни Грушевка.
Свалку в мае этого года обнаружили сотрудники Комитета госконтроля во время проверки Наровлянского спецлесхоза.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Свалку в мае этого года обнаружили сотрудники Комитета госконтроля во время проверки Наровлянского спецлесхоза.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)