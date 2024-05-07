|
Представители стран СНГ почтили память героев войны в Минске
07.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
Постпреды стран Содружества и руководители Исполнительного комитета СНГ почтили память героев
Дипломаты возложили цветы к монументу на аллее Дружбы. Она символ единства народов Советского Союза в борьбе против фашизма. В 40-ковые за Победу сражались бойцы разных национальностей.
«650 тысяч казахстанцев полегли на фронтах войны. 500 почти, 499, если быть точным, Героев Советского союза родом из Казахстана. Из них 84 получили это высокое звание в ходе освобождения Беларуси от фашистских захватчиков», – рассказал чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Беларусь Ерлан Байжанов.
В этом году Беларусь отмечает 80-летие со дня освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году Беларусь отмечает 80-летие со дня освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)