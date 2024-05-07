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Представители стран СНГ почтили память героев войны в Минске

07.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Представители стран СНГ почтили память героев войны в <a href=Минске" height="100%" width="670">
Фото: МТРК «Мир»

Постпреды стран Содружества и руководители Исполнительного комитета СНГ почтили память героев Великой Отечественной войны в парке Победы в Минске, передает телеканал «МИР 24».

Дипломаты возложили цветы к монументу на аллее Дружбы. Она символ единства народов Советского Союза в борьбе против фашизма. В 40-ковые за Победу сражались бойцы разных национальностей.

«Сегодня надо прилагать максимум усилий и передавать это историческое наследие, историческую память о той правде, которая должна сопровождать всю историю той борьбы и той победы подрастающим поколениям, чтобы они, в свою очередь, передавали другим поколениям и знали, что эту Победу для них ковали, не только Победу, но и саму жизнь подарили их отцы, деды и прадеды», – отметил первый заместитель генерального секретаря СНГ Леонид Анфимов.

Памятные мероприятия прошли и в минском сквере «Содружество». Цветы к памятнику воинам-казахстанцам возложили сотрудники посольства, представители диаспоры, военнослужащие и студенты из Казахстана. На фронтах Великой Отечественной сражались почти полтора миллиона жителей республики. Они защищали Брестскую крепость, бились подо Ржевом и обороняли Москву.

«650 тысяч казахстанцев полегли на фронтах войны. 500 почти, 499, если быть точным, Героев Советского союза родом из Казахстана. Из них 84 получили это высокое звание в ходе освобождения Беларуси от фашистских захватчиков», – рассказал чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Беларусь Ерлан Байжанов.

В этом году Беларусь отмечает 80-летие со дня освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков.



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Теги: Минск
 
 
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В этом году Беларусь отмечает 80-летие со дня освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков.
 
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