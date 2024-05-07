Представители стран СНГ почтили память героев войны в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Постпреды стран Содружества и руководители Исполнительного комитета СНГ почтили память героев Великой Отечественной войны в парке Победы в Минске, передает телеканал «МИР 24».

Дипломаты возложили цветы к монументу на аллее Дружбы. Она символ единства народов Советского Союза в борьбе против фашизма. В 40-ковые за Победу сражались бойцы разных национальностей.

«Сегодня надо прилагать максимум усилий и передавать это историческое наследие, историческую память о той правде, которая должна сопровождать всю историю той борьбы и той победы подрастающим поколениям, чтобы они, в свою очередь, передавали другим поколениям и знали, что эту Победу для них ковали, не только Победу, но и саму жизнь подарили их отцы, деды и прадеды», – отметил первый заместитель генерального секретаря СНГ Леонид Анфимов.

«650 тысяч казахстанцев полегли на фронтах войны. 500 почти, 499, если быть точным, Героев Советского союза родом из Казахстана. Из них 84 получили это высокое звание в ходе освобождения Беларуси от фашистских захватчиков», – рассказал чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Беларусь Ерлан Байжанов.

В этом году Беларусь отмечает 80-летие со дня освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков.