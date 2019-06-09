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Пинские синоптики предупреждают: оранжевый уровень опасности объявлен из-за жары

10.06.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 11-12 июня из-за жары, сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском межрайонном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В истекшие трое суток на территории Пинска и района среднесуточная температура воздуха составила +21 +22°С, что на 4-5°С выше средних многолетних значений. Температура воды в реках Припять и Пина составила 23 и 24 градуса соответственно.

Синоптики предупредили жителей Пинска и района, что в последующие дни нас ждет жаркая и без существенных осадков погода. Так, во вторник в дневные часы на большей части территории Пинска и района температура воздуха достигнет +28…+33 градусов, в среду синоптики обещают +29…+34 градуса. Прогнозируется, что жаркая погода сохранится до конца недели.

Пинские синоптики предупреждают: оранжевый уровень опасности объявлен из-за жары

В Пинском ГРОЧС отметили, что жаркая погода опасна для человека тепловым перегреванием и может привести к обезвоживанию организма, развитию солнечного и теплового удара, обострению сердечно-сосудистых заболеваний. Спасатели дали рекомендации, как пережить сильную жару:

  • Старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Если это неизбежно, то защищайте голову шляпами и зонтиками.
  • Помните, что с 12.00 до 16.00 солнце наиболее активно. В это время желательно защищать все участки тела от попадания солнечных лучей — используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы.
  • Не употребляйте алкоголь – в жару его действие на организм многократно усиливается, плюс организм становится более чувствительным к высокой температуре.
  • Старайтесь употреблять как можно больше жидкости.
  • Не покупайте продукты с рук – при высокой температуре бактерии размножаются очень быстро, что может привести к тяжелым отравлениям при неправильном хранении продуктов.
  • Не используйте декоративную косметику вообще или сведите её использование к минимуму: наша кожа в жару усиленно дышит и потеет, тем самым снижая температуру нашего тела. Закупорка пор может привести к перегреву.
  • Не занимайтесь активным спортом при температуре выше 25°С.
  • Помните, что особому риску в жаркую погоду подвергаются дети и пожилые люди.
  • Старайтесь сохранять эмоциональное спокойствие, т.к. любое перевозбуждение усиливает риск возникновения теплового или солнечного удара.
  • Следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле, если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, т.к. во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции.
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