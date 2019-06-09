Пинские синоптики предупреждают: оранжевый уровень опасности объявлен из-за жары

Источник материала: Полесская правда

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 11-12 июня из-за жары, сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском межрайонном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В истекшие трое суток на территории Пинска и района среднесуточная температура воздуха составила +21 +22°С, что на 4-5°С выше средних многолетних значений. Температура воды в реках Припять и Пина составила 23 и 24 градуса соответственно.

Синоптики предупредили жителей Пинска и района, что в последующие дни нас ждет жаркая и без существенных осадков погода. Так, во вторник в дневные часы на большей части территории Пинска и района температура воздуха достигнет +28…+33 градусов, в среду синоптики обещают +29…+34 градуса. Прогнозируется, что жаркая погода сохранится до конца недели.





В Пинском ГРОЧС отметили, что жаркая погода опасна для человека тепловым перегреванием и может привести к обезвоживанию организма, развитию солнечного и теплового удара, обострению сердечно-сосудистых заболеваний. Спасатели дали рекомендации, как пережить сильную жару: