Рабочий в Минске упал с уровня пятого этажа, но выжил и даже смог уйти домой

Источник материала: Tut.by

В Минске на улице Лынькова рабочий упал с высоты пятого этажа, но вскоре смог уйти домой. Об этом сообщил Telegram-канал Volna .



Telegram-канал Volna

Происшествие случилось по адресу: Лынькова, 61. Рабочий упал с высоты пятого этажа вместе со строительной люлькой.

«Люлька вдребезги, а парень отделался парой царапин», — сообщил Telegram-канал.

Официальный представитель Следственного комитета Беларуси Илья Босько подтвердил TUT.BY информацию о падении рабочего.

26-летний мужчина ремонтировал жилой дом, когда строительная люлька, в которой он находился, обрушилась с уровня пятого этажа.

— Рабочий был травмирован, его доставили в учреждение здравоохранения, оказали медицинскую помощь и отпустили домой, — сообщил Илья Босько.

Следователи вместе с представителями Департамента государственной инспекции труда выясняют причины происшествия.