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Рабочий в Минске упал с уровня пятого этажа, но выжил и даже смог уйти домой

13.06.2019 19:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске на улице Лынькова рабочий упал с высоты пятого этажа, но вскоре смог уйти домой. Об этом сообщил Telegram-канал Volna.


Telegram-канал Volna

Происшествие случилось по адресу: Лынькова, 61. Рабочий упал с высоты пятого этажа вместе со строительной люлькой.

«Люлька вдребезги, а парень отделался парой царапин», — сообщил Telegram-канал.

Официальный представитель Следственного комитета Беларуси Илья Босько подтвердил TUT.BY информацию о падении рабочего.

26-летний мужчина ремонтировал жилой дом, когда строительная люлька, в которой он находился, обрушилась с уровня пятого этажа.

— Рабочий был травмирован, его доставили в учреждение здравоохранения, оказали медицинскую помощь и отпустили домой, — сообщил Илья Босько.

Следователи вместе с представителями Департамента государственной инспекции труда выясняют причины происшествия.

 
Теги: Минск
 
 
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