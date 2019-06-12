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Рабочий в Минске упал с уровня пятого этажа, но выжил и даже смог уйти домой
13.06.2019 19:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске на улице Лынькова рабочий упал с высоты пятого этажа, но вскоре смог уйти домой. Об этом сообщил Telegram-канал
Происшествие случилось по адресу: Лынькова, 61. Рабочий упал с высоты пятого этажа вместе со строительной люлькой.
«Люлька вдребезги, а парень отделался парой царапин», — сообщил Telegram-канал.
Официальный представитель Следственного комитета Беларуси Илья Босько подтвердил TUT.BY информацию о падении рабочего.
26-летний мужчина ремонтировал жилой дом, когда строительная люлька, в которой он находился, обрушилась с уровня пятого этажа.
— Рабочий был травмирован, его доставили в учреждение здравоохранения, оказали медицинскую помощь и отпустили домой, — сообщил Илья Босько.
Следователи вместе с представителями Департамента государственной инспекции труда выясняют причины происшествия.
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Информацию подтвердили в Следственном комитете.
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