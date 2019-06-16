И дожди, и солнце. Погода в Гродно на неделе

Источник материала: Tut.by

Жара отступила! Предстоящая неделя будет более комфортной, чем предыдущие дни, обещают синоптики. Правда, к выходным снова начнет припекать, но пережить высокие температуры поможет дождь.



Фото: @aleksei_a11, instagram.com

Сегодня будет до +22 °С, переменная облачность, возможен дождь.

Во вторник — до +24 °C, ясно и без осадков.

В среду станет немного теплее. Воздух днем прогреется до +26 °C. Облачно с прояснениями и без дождей.

В четверг- переменная облачность, дождь и может быть гроза. Температура воздуха днем — до +26 °С.

В пятницу — до +29 °C, утром — ясно. Днем — возможен дождь. Вечером — без осадков.

Хорошей недели вам, друзья!

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