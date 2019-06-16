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И дожди, и солнце. Погода в Гродно на неделе
17.06.2019 08:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жара отступила! Предстоящая неделя будет более комфортной, чем предыдущие дни,
Сегодня будет до +22 °С, переменная облачность, возможен дождь.
Во вторник — до +24 °C, ясно и без осадков.
В среду станет немного теплее. Воздух днем прогреется до +26 °C. Облачно с прояснениями и без дождей.
В четверг- переменная облачность, дождь и может быть гроза. Температура воздуха днем — до +26 °С.
В пятницу — до +29 °C, утром — ясно. Днем — возможен дождь. Вечером — без осадков.
Хорошей недели вам, друзья!
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Предстоящая неделя будет более комфортной, чем предыдущие дни, обещают синоптики.
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