ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Реальная ответственность за ложное сообщение

19.06.2019 — Новости Общества | Радзiма  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Радзiма

Лет пять-шесть назад один из глусских четвероклассников «заминировал» городской детсад. Позвонил прямо туда и заявил, что в здании заложено взрывное устройство… Пока работники сообщали в милицию, пока специалисты разбирались и искали взрывчатку, пока, наконец, выяснилось, что тревога ложная, — наволновались все изрядно. А мальчику, между прочим, просто было скучно, и он решил побаловаться. Думаю, от родителей, которым пришлось заплатить штраф, ему тогда влетело здорово и впредь таких шуток он себе не позволит, тем более на личном примере понял, что шутников с подобными заявлениями высчитывают на раз-два.

Но это ребенок, неразумное, как говорится, дитя, а ведь подобными вещами зачастую занимаются и взрослые. Бывают среди них психически нездоровые люди, к которым претензий тоже особо не предъявишь, но в основном звонят или оставляют в соцсетях ложные сообщения о заминировании вполне адекватные (хотя зачастую и нетрезвые) граждане.

К примеру, в Витебске 4 апреля этого года неизвестный сообщил, что заминирован магазин, сообщает сайт МВД. Незамедлительно на место выбыли сотрудники органов внутренних дел, группа разминирования, спасатели, медики, оперативно эвакуировали посетителей и персонал. Взрывоопасных предметов и веществ при обследовании магазина и прилегающей территории не обнаружили. Вскоре выяснилось, что звонил 31-летний горожанин: будучи пьяным, он решил проверить оперативность соответствующих служб.

Похожий инцидент произошел в конце марта в Борисовском районе. Сначала неизвестный сообщил о минировании целого агрогородка Лошница, а через пару минут конкретизировал информацию: взрывное устройство в школе. Все службы снова отреагировали в кратчайшие сроки, проводилась эвакуация, взрывных устройств не нашли. Зато оперативно отыскали звонившего — 38-летнего нетрезвого местного жителя. Из-за своего состояния он даже не сумел вразумительно объяснить причину поступка. 

Житель многоэтажки в Гродно позвонил в милицию с сообщением, что его соседи намерены взорвать квартиру в одном из жилых домов. Выяснилось, что выпившего мужчину не пустили в гости и он таким оригинальным образом решил отомстить негостеприимным соседям.

По каждому сообщению о минировании различных объектов проводится тщательная проверка: выезжают милиция, МЧС, саперы, кинологи, скорая помощь и другие службы. Как видим, подобные «шалости» дорого обходятся государству, не говоря уже об обычных гражданах, которые невольно оказываются «жертвами» шутников. Ведь им не просто причинили временное неудобство — ложное сообщение об опасности на крупном объекте может спровоцировать панику, а там и до трагедии недалеко. Что чувствовали 31 марта этого года посетители минских торговых центров «Галилео» и «Замок», когда их срочно начали эвакуировать? А пассажиры, оказавшиеся в этот же день в такой же ситуации на минском железнодорожном вокзале? (Сообщение о «заминировании» этих объектов поступило на электронную почту контакт-центра Белорусской железной дороги). Наверняка среди них были и мамы с маленькими детьми, и пожилые люди, которым волноваться вообще противопоказано.

Поэтому и ответственность за такие «шутки» нешуточная. За заведомо ложное сообщение, повлекшее принятие мер реагирования специализированными службами, виновному грозит штраф от 4 до 15 базовых величин, за то же действие, совершенное повторно в течение года, — от 20 до 50 БВ. «Шутнику», поведавшему о «якобы» готовящемся взрыве, поджоге или ином происшествии, создающем опасность для жизни и здоровья людей, опасность причинения ущерба в особо крупном размере или других тяжелых последствий, светит уголовная ответственность — до 5 лет лишения свободы, а в случае повторной попытки или с участием группы лиц по предварительному сговору — до 7 лет. Плюс ко всему граждане должны компенсировать все затраты, которые понесли экстренные службы при реагировании на ложное сообщение. Если лжеминер моложе 14 лет, за его «шутку» расплачиваются взрослые, а ребенка ставят на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лет пять-шесть назад один из глусских четвероклассников «заминировал» городской детсад. Позвонил прямо туда и заявил, что в здании заложено взрывное устройство…...
 
Новости дня
Новости общества
 
Пресс-конференция о новых подходах в управлении и эксплуатации жилья пройдет 20 июня в БЕЛТА
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика