Реальная ответственность за ложное сообщение

Источник материала: Радзiма

Лет пять-шесть назад один из глусских четвероклассников «заминировал» городской детсад. Позвонил прямо туда и заявил, что в здании заложено взрывное устройство… Пока работники сообщали в милицию, пока специалисты разбирались и искали взрывчатку, пока, наконец, выяснилось, что тревога ложная, — наволновались все изрядно. А мальчику, между прочим, просто было скучно, и он решил побаловаться. Думаю, от родителей, которым пришлось заплатить штраф, ему тогда влетело здорово и впредь таких шуток он себе не позволит, тем более на личном примере понял, что шутников с подобными заявлениями высчитывают на раз-два.

Но это ребенок, неразумное, как говорится, дитя, а ведь подобными вещами зачастую занимаются и взрослые. Бывают среди них психически нездоровые люди, к которым претензий тоже особо не предъявишь, но в основном звонят или оставляют в соцсетях ложные сообщения о заминировании вполне адекватные (хотя зачастую и нетрезвые) граждане.

К примеру, в Витебске 4 апреля этого года неизвестный сообщил, что заминирован магазин, сообщает сайт МВД. Незамедлительно на место выбыли сотрудники органов внутренних дел, группа разминирования, спасатели, медики, оперативно эвакуировали посетителей и персонал. Взрывоопасных предметов и веществ при обследовании магазина и прилегающей территории не обнаружили. Вскоре выяснилось, что звонил 31-летний горожанин: будучи пьяным, он решил проверить оперативность соответствующих служб.

Похожий инцидент произошел в конце марта в Борисовском районе. Сначала неизвестный сообщил о минировании целого агрогородка Лошница, а через пару минут конкретизировал информацию: взрывное устройство в школе. Все службы снова отреагировали в кратчайшие сроки, проводилась эвакуация, взрывных устройств не нашли. Зато оперативно отыскали звонившего — 38-летнего нетрезвого местного жителя. Из-за своего состояния он даже не сумел вразумительно объяснить причину поступка.

Житель многоэтажки в Гродно позвонил в милицию с сообщением, что его соседи намерены взорвать квартиру в одном из жилых домов. Выяснилось, что выпившего мужчину не пустили в гости и он таким оригинальным образом решил отомстить негостеприимным соседям.

По каждому сообщению о минировании различных объектов проводится тщательная проверка: выезжают милиция, МЧС, саперы, кинологи, скорая помощь и другие службы. Как видим, подобные «шалости» дорого обходятся государству, не говоря уже об обычных гражданах, которые невольно оказываются «жертвами» шутников. Ведь им не просто причинили временное неудобство — ложное сообщение об опасности на крупном объекте может спровоцировать панику, а там и до трагедии недалеко. Что чувствовали 31 марта этого года посетители минских торговых центров «Галилео» и «Замок», когда их срочно начали эвакуировать? А пассажиры, оказавшиеся в этот же день в такой же ситуации на минском железнодорожном вокзале? (Сообщение о «заминировании» этих объектов поступило на электронную почту контакт-центра Белорусской железной дороги). Наверняка среди них были и мамы с маленькими детьми, и пожилые люди, которым волноваться вообще противопоказано.

Поэтому и ответственность за такие «шутки» нешуточная. За заведомо ложное сообщение, повлекшее принятие мер реагирования специализированными службами, виновному грозит штраф от 4 до 15 базовых величин, за то же действие, совершенное повторно в течение года, — от 20 до 50 БВ. «Шутнику», поведавшему о «якобы» готовящемся взрыве, поджоге или ином происшествии, создающем опасность для жизни и здоровья людей, опасность причинения ущерба в особо крупном размере или других тяжелых последствий, светит уголовная ответственность — до 5 лет лишения свободы, а в случае повторной попытки или с участием группы лиц по предварительному сговору — до 7 лет. Плюс ко всему граждане должны компенсировать все затраты, которые понесли экстренные службы при реагировании на ложное сообщение. Если лжеминер моложе 14 лет, за его «шутку» расплачиваются взрослые, а ребенка ставят на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних.