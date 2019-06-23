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Ванчале жара, потом - дожди. Погода в Бресте на неделе

24.06.2019 08:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На новой рабочей неделе в Бресте сильных изменений в погоде не предвидится: первую половину будет жара, а в четверг ожидается небольшой дождь, сообщает pogoda.by.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В понедельник будет ясно и без осадков. Днем температура воздуха составит +23.+25°С, во вторник — на один градус выше.

На среду обещают небольшую облачность, во второй половине дня столбик термометра поднимется до +27°С.

В четверг возможен небольшой дождь и до +24°С, а в пятницу будет переменная облачность и +21°С.

Хорошей недели, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Брест
 
 
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На новой рабочей неделе в Бресте сильных изменений в погоде не предвидится.
 
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