Торговле быть. На липиничской территории открылось сразу три магазина торговой сети ОАО «Новобелицкая торговая компания «Алеся»

Источник материала: Газета Авангард

Сегодня в жизни трех населенных пунктов нашего района произошли знаковые события, которые ознаменовались открытием сразу трех магазинов торговой сети ОАО «Новобелицкая торговая компания «Алеся».

Теперь у жителей Липинич, Буды Люшевской и Неговки есть возможность приобрести качественные товары по выгодным ценам. К слову, здания магазинов, как и двух предыдущих, открытых в Губичах и Чеботовичах, взяты в аренду у Буда-Кошелевского райпо. В магазинах представлен широкий ассортимент товаров, как продовольственной, так и промышленной групп, действуют акционные скидки. Кроме того, каждый желающий может заказать необходимый товар, оставив заявку у продавца в специальном журнале. Одним словом, работники торговой кампании «Алеся» делают все для того, чтобы покупатель, приходя за покупками, остался доволен.













































Ольга МАРЦЕЛЕВА

Фото Ирины ПАЛУБЕЦ