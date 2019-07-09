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Торговле быть. На липиничской территории открылось сразу три магазина торговой сети ОАО «Новобелицкая торговая компания «Алеся»

10.07.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Сегодня в жизни трех населенных пунктов нашего района произошли знаковые события, которые ознаменовались открытием сразу трех магазинов торговой сети ОАО «Новобелицкая торговая компания «Алеся».

Теперь у жителей Липинич, Буды Люшевской и Неговки есть возможность приобрести качественные товары по выгодным ценам. К слову, здания магазинов, как и двух предыдущих, открытых в  Губичах и Чеботовичах,  взяты в аренду у Буда-Кошелевского райпо. В магазинах представлен широкий ассортимент товаров, как продовольственной,  так и промышленной групп, действуют акционные скидки. Кроме того, каждый желающий может заказать необходимый товар, оставив заявку у продавца в специальном журнале. Одним словом, работники торговой кампании «Алеся» делают все для того, чтобы покупатель, приходя за покупками, остался доволен.Торговле быть. На липиничской территории открылось сразу три магазина торговой сети ОАО «Новобелицкая торговая компания «Алеся»
Торговле быть. На липиничской территории открылось сразу три магазина торговой сети ОАО «Новобелицкая торговая компания «Алеся»
Торговле быть. На липиничской территории открылось сразу три магазина торговой сети ОАО «Новобелицкая торговая компания «Алеся»
Торговле быть. На липиничской территории открылось сразу три магазина торговой сети ОАО «Новобелицкая торговая компания «Алеся»
Торговле быть. На липиничской территории открылось сразу три магазина торговой сети ОАО «Новобелицкая торговая компания «Алеся»
Торговле быть. На липиничской территории открылось сразу три магазина торговой сети ОАО «Новобелицкая торговая компания «Алеся»
Торговле быть. На липиничской территории открылось сразу три магазина торговой сети ОАО «Новобелицкая торговая компания «Алеся»
Торговле быть. На липиничской территории открылось сразу три магазина торговой сети ОАО «Новобелицкая торговая компания «Алеся»
Торговле быть. На липиничской территории открылось сразу три магазина торговой сети ОАО «Новобелицкая торговая компания «Алеся»
Торговле быть. На липиничской территории открылось сразу три магазина торговой сети ОАО «Новобелицкая торговая компания «Алеся»
Торговле быть. На липиничской территории открылось сразу три магазина торговой сети ОАО «Новобелицкая торговая компания «Алеся»
Торговле быть. На липиничской территории открылось сразу три магазина торговой сети ОАО «Новобелицкая торговая компания «Алеся»
Торговле быть. На липиничской территории открылось сразу три магазина торговой сети ОАО «Новобелицкая торговая компания «Алеся»
Торговле быть. На липиничской территории открылось сразу три магазина торговой сети ОАО «Новобелицкая торговая компания «Алеся»
Торговле быть. На липиничской территории открылось сразу три магазина торговой сети ОАО «Новобелицкая торговая компания «Алеся»
Торговле быть. На липиничской территории открылось сразу три магазина торговой сети ОАО «Новобелицкая торговая компания «Алеся»
Торговле быть. На липиничской территории открылось сразу три магазина торговой сети ОАО «Новобелицкая торговая компания «Алеся»
Торговле быть. На липиничской территории открылось сразу три магазина торговой сети ОАО «Новобелицкая торговая компания «Алеся»
Торговле быть. На липиничской территории открылось сразу три магазина торговой сети ОАО «Новобелицкая торговая компания «Алеся»
Торговле быть. На липиничской территории открылось сразу три магазина торговой сети ОАО «Новобелицкая торговая компания «Алеся»
Торговле быть. На липиничской территории открылось сразу три магазина торговой сети ОАО «Новобелицкая торговая компания «Алеся»
Торговле быть. На липиничской территории открылось сразу три магазина торговой сети ОАО «Новобелицкая торговая компания «Алеся»

Ольга МАРЦЕЛЕВА

Фото Ирины ПАЛУБЕЦ

 
 
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