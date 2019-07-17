В Бресте обнаружено тело 32-летнего сотрудника Следственного комитета

Источник материала: Tut.by

15 июля в квартире обнаружили тело 32-летнего водителя управления Следственного комитета по Брестской области, сообщил в своем телеграм-канале Следственный комитет.

На теле погибшего было обнаружено огнестрельное ранение. По предварительным данным, смерть мужчины не носит криминальный характер.

Сотрудник находился в трудовом отпуске. Ружье, из которого, предположительно, произведен выстрел — зарегистрировано, у погибшего было разрешение на право охоты.

По данным телеграм-канала NEXTA , мужчина застрелился около 4.00, оставив предсмертную записку, в которой упоминалось о денежных долгах.

УСК по Брестской области по данному факту проводится проверка.