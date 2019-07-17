Верный ракурс – нужный кадр

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18.07.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В мероприятии участвовали журналисты региональных СМИ Минской области, которые взаимодействуют с ОПЧС в освещении вопросов безопасности жизнедеятельности, представители районных подразделений по ЧС, а также помощник министра – пресс-секретарь МЧС В.В. Новицкий, первый заместитель начальника Минского областного управления по ЧС В.А. Янчик, заместитель начальника отдела по работе со средствами массовой информации главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома С.А. Кисель.
– Сегодня работники МЧС и представители СМИ преследуют общую цель – предупредить чрезвычайные ситуации. Средства массовой информации являются эффективным каналом коммуникации с населением, способным влиять на условия безопасности жизнедеятельности, – отметил Владимир Янчик. – Недаром говорят: кто владеет информацией, тот владеет миром. Объединив усилия, мы сможем донести до населения достоверную информацию, предупредить его о надвигающейся опасности, дать рекомендации, а значит, исключить панику и минимизировать последствия чрезвычайных ситуаций.
Пресс-секретарь – помощник министра по ЧС Виталий Новицкий обратил внимание присутствующих на особенности преподнесения населению оперативной информации, дал ценные рекомендации по поводу освещения тех или иных тем, связанных с работой пожарных служб.
– Чтобы информация, содержащая важный и полезный посыл, вошла в каждый дом, необходимо не просто ее транслировать. В условиях, когда потребитель информации очень требователен и избирателен, требуется обеспечить заинтересованность с первых строк, с первого кадра, с первых минут, – сказал он.
Заместитель начальника отдела по работе со средствами массовой информации главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минобл-исполкома Светлана Кисель обратилась к журналистам с предложением сделать каждое СМИ, независимо от формы подачи контента, эффективным каналом связи органов власти с населением.
Помимо обсуждения насущных проблем и приоритетных вопросов, организованного в форме «открытого диалога», состоялось награждение победителей ежегодного областного творческого конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности служб МЧС. В числе награжденных – и редакция газеты «Адзінства» – за тесное сотрудничество и активное взаимодействие в области предупреждения ЧС.
В рамках семинара также были организованы экскурсии в центр безопасности Минской области и в СЗАО «БЕЛДЖИ».

Елена БРИЦКАЯ

 
 
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Недавно в конференц-зале ОАО «БЗМП» прошел областной семинар «Организация взаимодействия органов и подразделений по ЧС (ОПЧС) со СМИ в целях предупреждения...
 
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