|
Деревня Пинковичи – лидер по новорожденным в Пинском районе
22.07.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Зарегистрировано 92 брака, из них 72 – в торжественной обстановке. С выездом к месту проведения торжества отделом загс зарегистрировано 7 браков, сельисполкомами – 11. Наибольшее количество браков зарегистрировано в Плещицком сельисполкоме – 14, из них 10 – с выездом к месту проведения торжества. 7 браков зарегистрировано с иностранными гражданами – Российской Федерации, Узбекистана, Украины, Казахстана, Индии. Средний возраст вступивших в брак мужчин составил 29 лет, женщин – 27 лет. Впервые вступили в брак 77 человек.
Сельисполкомами зарегистрировано 152 новорожденных, их них 70 мальчиков и 82 девочки. Наибольшее количество рождений зарегистрировано в Пинковичском сельисполкоме (23), Городищенском (17), Парохонском (16), Молотковичском (14). В 38 семьях родился первый ребенок, второй – в 51 семье, третий – в 40 семьях. Двойни родились в 2-х семьях.
Начальник отдела загс Пинского райисполкома А.В. Зенютич напоминает родителям, что зарегистрировать рождение ребенка следует не позднее трех месяцев со дня его рождения. Регистрация рождения производится в органах загса по месту рождения ребенка или по месту жительства родителей – в сельских исполнительных комитетах.
Для регистрации рождения родители (родитель) представляют следующие документы:
Консультации по вопросам регистрации рождений можно получить по телефонам отдела загс: 31-78-48, 31-72-03, а также позвонив в сельисполкомы района.
По взаимному согласию супругов в соответствии со статьей 351 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье расторгнуто 11 браков.
Совершено 28 записей акта об установлении отцовства, 4 – о перемене имени, 1 – об усыновлении. Восстановлено 2 записи: о рождении и о заключении брака.
Отделом загс рассмотрено 24 заявления граждан о внесении изменений, исправлений и дополнений в записи актов гражданского состояния. Гражданам и представителям юридических лиц отделом загс выдано 693 справки, содержащих сведения из записей актов, 138 повторных свидетельств о регистрации актов гражданского состояния. Исполнено 178 запросов государственных органов об истребовании копий записей актов гражданского состояния. Сельисполкомами выдано 549 справок о рождении и о смерти.
В целях повышения престижа и статуса семьи и брака сельисполкомами проведены чествования юбиляров семейной жизни: 10 пар «золотых» юбиляров, 12 пар «серебряных», 16 пар «бриллиантовых», «рубиновых» и других.
Подготовила Инна УРБАНОВИЧ.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)