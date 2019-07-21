ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Деревня Пинковичи – лидер по новорожденным в Пинском районе

22.07.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Деревня Пинковичи – лидер по новорожденным в Пинском районе
В отделе загс Пинского райисполкома подвели итоги работы за 1-е полугодие 2019 года.

За 6 месяцев текущего года отделом загс и сельисполкомами зарегистрировано 686 актов гражданского состояния.

Зарегистрировано 92 брака, из них 72 – в торжественной обстановке. С выездом к месту проведения торжества отделом загс зарегистрировано 7 браков, сельисполкомами – 11. Наибольшее количество браков зарегистрировано в Плещицком сельисполкоме – 14, из них 10 – с выездом к месту проведения торжества. 7 браков зарегистрировано с иностранными гражданами – Российской Федерации, Узбекистана, Украины, Казахстана, Индии. Средний возраст вступивших в брак мужчин составил 29 лет, женщин – 27 лет. Впервые вступили в брак 77 человек.

Сельисполкомами зарегистрировано 152 новорожденных, их них 70 мальчиков и 82 девочки. Наибольшее количество рождений зарегистрировано в Пинковичском сельисполкоме (23), Городищенском (17), Парохонском (16), Молотковичском (14). В 38 семьях родился первый ребенок, второй – в 51 семье, третий – в 40 семьях. Двойни родились в 2-х семьях.

Самые распространенные имена мальчиков – Артем, Александр, девочек – Ксения, Дарья. Средний возраст отцов составил 30 лет, матерей – 28 лет.

Начальник отдела загс Пинского райисполкома А.В. Зенютич напоминает родителям, что зарегистрировать рождение ребенка следует не позднее трех месяцев со дня его рождения. Регистрация рождения производится в органах загса по месту рождения ребенка или по месту жительства родителей – в сельских исполнительных комитетах.

Для регистрации рождения родители (родитель) представляют следующие документы:

  • паспорта или иные документы, удостоверяющие личность родителей (родителя);
  • медицинскую справку о рождении;
  • документ, являющийся основанием для записи сведений об отце ребенка (для лиц, состоящих в браке, – свидетельство о заключении брака;
  • для лиц, не состоящих в браке, – совместное заявление родителей ребенка об установлении отцовства).

Консультации по вопросам регистрации рождений можно получить по телефонам отдела загс: 31-78-48, 31-72-03, а также позвонив в сельисполкомы района.

По взаимному согласию супругов в соответствии со статьей 351 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье расторгнуто 11 браков.

Совершено 398 записей актов о смерти: умерло 194 мужчины, 204 женщины. Средний возраст умерших мужчин составил 67 лет, женщин – 81 год.

Совершено 28 записей акта об установлении отцовства, 4 – о перемене имени, 1 – об усыновлении. Восстановлено 2 записи: о рождении и о заключении брака.

Отделом загс рассмотрено 24 заявления граждан о внесении изменений, исправлений и дополнений в записи актов гражданского состояния. Гражданам и представителям юридических лиц отделом загс выдано 693 справки, содержащих сведения из записей актов, 138 повторных свидетельств о регистрации актов гражданского состояния. Исполнено 178 запросов государственных органов об истребовании копий записей актов гражданского состояния. Сельисполкомами выдано 549 справок о рождении и о смерти.

В целях повышения престижа и статуса семьи и брака сельисполкомами проведены чествования юбиляров семейной жизни: 10 пар «золотых» юбиляров, 12 пар «серебряных», 16 пар «бриллиантовых», «рубиновых» и других.

Подготовила Инна УРБАНОВИЧ.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« В медицинском обслуживании населения Пинщины грядут перемены
В Пинском районе тяжело пострадала минчанка, опрокинувшись на Kia в кювет »
Новости дня
Новости общества
 
Что белорусу роднее: доллар или Шенген? Голосуйте!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.07.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика