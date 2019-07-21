Деревня Пинковичи – лидер по новорожденным в Пинском районе

Источник материала: Полесская правда



В отделе загс Пинского райисполкома подвели итоги работы за 1-е полугодие 2019 года.

За 6 месяцев текущего года отделом загс и сельисполкомами зарегистрировано 686 актов гражданского состояния.

Зарегистрировано 92 брака, из них 72 – в торжественной обстановке. С выездом к месту проведения торжества отделом загс зарегистрировано 7 браков, сельисполкомами – 11. Наибольшее количество браков зарегистрировано в Плещицком сельисполкоме – 14, из них 10 – с выездом к месту проведения торжества. 7 браков зарегистрировано с иностранными гражданами – Российской Федерации, Узбекистана, Украины, Казахстана, Индии. Средний возраст вступивших в брак мужчин составил 29 лет, женщин – 27 лет. Впервые вступили в брак 77 человек.

Сельисполкомами зарегистрировано 152 новорожденных, их них 70 мальчиков и 82 девочки. Наибольшее количество рождений зарегистрировано в Пинковичском сельисполкоме (23), Городищенском (17), Парохонском (16), Молотковичском (14). В 38 семьях родился первый ребенок, второй – в 51 семье, третий – в 40 семьях. Двойни родились в 2-х семьях.

Самые распространенные имена мальчиков – Артем, Александр, девочек – Ксения, Дарья. Средний возраст отцов составил 30 лет, матерей – 28 лет.

Начальник отдела загс Пинского райисполкома А.В. Зенютич напоминает родителям, что зарегистрировать рождение ребенка следует не позднее трех месяцев со дня его рождения. Регистрация рождения производится в органах загса по месту рождения ребенка или по месту жительства родителей – в сельских исполнительных комитетах.

Для регистрации рождения родители (родитель) представляют следующие документы:

паспорта или иные документы, удостоверяющие личность родителей (родителя);

медицинскую справку о рождении;

документ, являющийся основанием для записи сведений об отце ребенка (для лиц, состоящих в браке, – свидетельство о заключении брака;

для лиц, не состоящих в браке, – совместное заявление родителей ребенка об установлении отцовства).

Консультации по вопросам регистрации рождений можно получить по телефонам отдела загс: 31-78-48, 31-72-03, а также позвонив в сельисполкомы района.

По взаимному согласию супругов в соответствии со статьей 351 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье расторгнуто 11 браков.

Совершено 398 записей актов о смерти: умерло 194 мужчины, 204 женщины. Средний возраст умерших мужчин составил 67 лет, женщин – 81 год.

Совершено 28 записей акта об установлении отцовства, 4 – о перемене имени, 1 – об усыновлении. Восстановлено 2 записи: о рождении и о заключении брака.

Отделом загс рассмотрено 24 заявления граждан о внесении изменений, исправлений и дополнений в записи актов гражданского состояния. Гражданам и представителям юридических лиц отделом загс выдано 693 справки, содержащих сведения из записей актов, 138 повторных свидетельств о регистрации актов гражданского состояния. Исполнено 178 запросов государственных органов об истребовании копий записей актов гражданского состояния. Сельисполкомами выдано 549 справок о рождении и о смерти.

В целях повышения престижа и статуса семьи и брака сельисполкомами проведены чествования юбиляров семейной жизни: 10 пар «золотых» юбиляров, 12 пар «серебряных», 16 пар «бриллиантовых», «рубиновых» и других.

Подготовила Инна УРБАНОВИЧ.