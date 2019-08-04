Борисовчан приглашают принять участие в выставке-конкурсе «АрхНовация-2019»

Выставка-конкурс проводится в рамках «Белорусской архитектурной недели» с целью повышения у учащихся интереса к архитектуре родного края, развития детского архитектурно-художественного творчества, выявления и поддержки юных талантов. Организаторами выставки-конкурса являются Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, УО “Национальный центр художественного творчества детей и молодежи” Министерства образования Республики Беларусь.
В выставке-конкурсе принимают участие воспитанники и учащиеся учреждений образования в возрасте от 4 до 20 лет.
Для участия принимаются:
- - живописные и графические работы (формат А3-А2), неоформленные;
- - архитектурные макеты – объемные изображения сооружений или комплекса сооружений, выполненные из любых материалов;
- - художественные фотографии размером А4, неоформленные;
- - видеоролики (до 3 минут, формат .avi, .mpg, .wmv).
Темы выставки-конкурса:
- - «Знаменитые архитектурные сооружения Беларуси и мира». Содержание работ по данной теме должно отражать архитектурные особенности различных стран мира;
- - «Знаменитые архитекторы Беларуси и мира». В своих работах учащимся предлагается изобразить портреты архитекторов, которые внесли вклад в развитие архитектуры;
- - «Строитель – это звучит гордо». В своих работах учащимся предлагается изобразить представителей строительных профессий (каменщики, плиточники, крановщики, штукатуры, маляры и др.).
- - «Дом, в котором хочется жить». Творческие работы данной темы должны отражать современные подходы к устройству частного дома сейчас и в будущем. Обязательные требования к работам на данную тему – рациональность и удобство.
Конкурсные работы и заявки на участие в выставке-конкурсе предоставляются в срок до 15 сентября 2019 года в ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Борисовского района».