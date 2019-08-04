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Борисовчан приглашают принять участие в выставке-конкурсе «АрхНовация-2019»

05.08.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Выставка-конкурс проводится в рамках «Белорусской архитектурной недели» с целью повышения у учащихся интереса к архитектуре родного края, развития детского архитектурно-художественного творчества, выявления и поддержки юных талантов. Организаторами выставки-конкурса являются Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, УО “Национальный центр художественного творчества детей и молодежи” Министерства образования Республики Беларусь.

В выставке-конкурсе принимают участие воспитанники и учащиеся учреждений образования в возрасте от 4 до 20 лет.

Для участия принимаются:

  • - живописные и графические работы (формат А3-А2), неоформленные;
  • - архитектурные макеты – объемные изображения сооружений или комплекса сооружений, выполненные из любых материалов;
  • - художественные фотографии размером А4, неоформленные;
  • - видеоролики (до 3 минут, формат .avi, .mpg, .wmv).  

Темы выставки-конкурса:

  • «Знаменитые архитектурные сооружения Беларуси и мира». Содержание работ по данной теме должно отражать архитектурные особенности различных стран мира;
  • «Знаменитые архитекторы Беларуси и мира». В своих работах учащимся предлагается изобразить портреты архитекторов, которые внесли вклад в развитие архитектуры;
  • «Строитель – это звучит гордо». В своих работах учащимся предлагается изобразить представителей строительных профессий (каменщики, плиточники, крановщики, штукатуры, маляры и др.).
  • «Дом, в котором хочется жить». Творческие работы данной темы должны отражать современные подходы к устройству частного дома сейчас и в будущем. Обязательные требования к работам на данную тему – рациональность и удобство.

Конкурсные работы и заявки на участие в выставке-конкурсе предоставляются в срок до 15 сентября 2019 года в ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Борисовского района».

https://rooborisov.by/index.php/news/2704-01-08-2019-arkhnovatsiya-2019-priglashaet-k-uchastiyu

 
 
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С 1 августа по 15 сентября 2019 пройдет районный этап республиканской выставки-конкурса детского творчества «АрхНовация – 2019».
 
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