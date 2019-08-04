Борисовчан приглашают принять участие в выставке-конкурсе «АрхНовация-2019»

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Выставка-конкурс проводится в рамках «Белорусской архитектурной недели» с целью повышения у учащихся интереса к архитектуре родного края, развития детского архитектурно-художественного творчества, выявления и поддержки юных талантов. Организаторами выставки-конкурса являются Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, УО “Национальный центр художественного творчества детей и молодежи” Министерства образования Республики Беларусь.

В выставке-конкурсе принимают участие воспитанники и учащиеся учреждений образования в возрасте от 4 до 20 лет.

Для участия принимаются:

- живописные и графические работы (формат А3-А2), неоформленные;

- архитектурные макеты – объемные изображения сооружений или комплекса сооружений, выполненные из любых материалов;

- художественные фотографии размером А4, неоформленные;

- видеоролики (до 3 минут, формат .avi, .mpg, .wmv).

Темы выставки-конкурса:

- «Знаменитые архитектурные сооружения Беларуси и мира». Содержание работ по данной теме должно отражать архитектурные особенности различных стран мира;

- «Знаменитые архитекторы Беларуси и мира». В своих работах учащимся предлагается изобразить портреты архитекторов, которые внесли вклад в развитие архитектуры;

- «Строитель – это звучит гордо». В своих работах учащимся предлагается изобразить представителей строительных профессий (каменщики, плиточники, крановщики, штукатуры, маляры и др.).

- «Дом, в котором хочется жить». Творческие работы данной темы должны отражать современные подходы к устройству частного дома сейчас и в будущем. Обязательные требования к работам на данную тему – рациональность и удобство.

Конкурсные работы и заявки на участие в выставке-конкурсе предоставляются в срок до 15 сентября 2019 года в ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Борисовского района».