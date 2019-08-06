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Много нового и полезного…

07.08.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Много нового и полезного…

…узнали воспитанники Столинского ясли-сада №2, которые посетили центр безопасности Столинского РОЧС в рамках республиканской пожарно-профилактической акции «Каникулы без дыма и огня».

Путешествие по центру безопасности началось со знакомства с героем мультфильма — Спасайкой, который рассказывал про правила поведения на дороге; объяснил, как вести себя во время грозы и сильного ветра.

Затем — интерактивные площадки, где начальник СПиВО Александр Симончик рассказал детям, какие опасности их могут поджидать не только на улице, но и дома. Как обычный телевизор или утюг, включенный в розетку, может стать причиной пожара.  Ребятам разъяснили алгоритм действий  в случае возникновения пожара, затем вместе повторили номера экстренных служб.

Незаметно путешествие подошло к концу, детям оно понравилось и они обещали вернуться в центр безопасности за новыми знаниями.

Лилия ГУЩА

На снимке: малыши впитывают полезные знания в импровизированной квартире

 
Теги: знакомства
 
 
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…узнали воспитанники Столинского ясли-сада №2, которые посетили центр безопасности Столинского РОЧС в рамках республиканской пожарно-профилактической акции...
 
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