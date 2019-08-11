Средний белорус производит 400 кг мусора в год. Лидирует Минск

Источник материала: Tut.by

В 2018 году в Беларуси образовалось 3795 тысяч тонн бытовых отходов. Выходит по 400 кг на каждого белоруса. Больше всего отходов произвели минчане — 925 тысяч тонн, на втором месте жители Гомельской области — 617 тысяч тонн, на третьем — Минская область — 543 тысячи тонн. Самый низкий показатель у Могилевской области — 358 тысяч тонн. Данные представлены в статистическом сборнике «Охрана окружающей среды», который опубликован на сайте Белстата.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Директор Центра экологических решений Евгений Лобанов обращает внимание, что по данным Всемирного банка, Беларусь отнесена к категории верхней группы стран со средним доходом населения, норма по количеству твердых бытовых отходов определена от 260 до 460 кг в год.

— Мы вроде как укладываемся в норму, но находимся ближе к верхним границам, — отмечает специалист в комментарии TUT.BY. — Из позитивных изменений можно отметить, что последние несколько лет количество коммунальных отходов немного снижается. Например, в Минске в 2016 году было свыше 1008 тысяч тонн, в 2018 — 925. Снижение небольшое, но важно, чтобы не было большого роста. Также мы наблюдаем динамику на увеличение по сбору и заготовке вторичных ресурсов. Хорошие показатели по стеклу (189,5 тысяч тонн в 2018 году), бумаге и картону (355,9 тысяч тонн). Особенно хочу отметить, что растет сбор электрического и электронного оборудования, одной из самых опасных категорий бытовых отходов (батарейки, бытовая техника и т.д.), — от 4,5 тысяч тонн в 2016 году до 14,4, тысяч тонн в 2018 году. Проблемный момент — переработка полимерных отходов, потому что пластик сейчас самая проблемная категория отходов, в прошлом году мы видим переработали 85,8 тонн. Значительная часть отходов не предназначена для качественной переработки — есть технические сложности, когда упаковка разного типа, ее сложно разделить.

Специалист убежден: нужны меры экономического стимулирования, чтобы производителю, продавцу было выгодно использовать многоразовую тару, сейчас завод одинаково платит что за одноразовую, что за многоразовую бутылку. С многоразовой еще сложнее, потому что нужно организовать сбор.

Евгений Лобанов говорит, что главной задачей должна стать минимизация отходов, и пока эта задача не выполняется — отстает и законодательство (не хватает стимулирующих мер), и инфраструктура, и экологическое самосознание:

— По производственным отходам 1−3 класса опасности идет рост на протяжении нескольких лет, в 2012 году было 139,8 кг на одного человека, в 2018 уже 231,9 кг на человека. Отходы растут опережающими темпами. По данным Белстата, в 2018 году количество отходов выросло на 9%, ВВП на 3%. Это очень тревожная тенденция.