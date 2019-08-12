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Глава района Андрей Горбачев встретился с представителями итальянской благотворительной организации «Поможем им жить»

13.08.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Хорошим поводом для встречи с зарубежными гостями стало завершение ремонтных работ по восстановлению санузлов в районном центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, в которых они принимали непосредственное участие. 

Председатель райисполкома вместе с заместителем Геннадием Вамбриковым и начальником отдела образования, спорта и туризма Еленой Парфененко поблагодарили волонтеров организации за качественно проведенные ремонтные работы, с которыми они справились в короткие  сроки.

– От всего сердца мы благодарим вас за многолетнее плодотворное сотрудничество. На протяжении долгих лет вы являетесь нашими надежными партнерами  и верными друзьями. Символично, что наша встреча состоялась в годовщину образования Будакошелевщины. Ваше деятельное участие в подготовке учреждений образования  района стало своеобразным подарком к юбилею. Благодаря вашей помощи есть возможность у подрастающего поколения получать знания в комфортных условиях. Надеемся, что и в дальнейшем наше совместное плодотворное сотрудничество будет продолжено, – отметил Андрей Алексеевич.

В завершение дружеской встречи глава района вручил представителям благотворительной организации «Поможем им жить» благодарственное письмо от районного исполнительного комитета, памятный сувенир и книгу «Будакошелевщина. 95 страниц из жизни», которые станут хорошим воспоминанием о гостеприимной буда-кошелевской земле.

В ходе мероприятия состоялась и установка мемориальной плитки в память о бывшем вице-президенте комитета, человеке с добрым сердцем и золотыми руками, принимавшим участие во всех проектах волонтеров данного комитета, Джанни Каррера. То, что он не успел доделать, теперь воплощают в жизнь его супруга и сын, а также его друзья.

К слову, благотворительная организация «Поможем им жить» – Associone di volontariato  «Aiutiamovi a vivere» — из г. Понтироло Нуово (Бергамо) основана  18 мая 1992 года по инициативе Фабрицио Пачифичи и отцу Виченцо Белла, которые решили помогать детям, пострадавшим от чернобыльской катастрофы. В начале работы организации была поставлена главная цель – оздоровление белорусских детей на территории Италии. С того момента начали формироваться комитеты организации по всей Италии, в том числе были созданы комитеты в Понтироло Нуово и Каноника Д`адда. Начиная с 1995 года, к ним на оздоровления ездят группы детей из Будакошелевщины.

Специально для Буда-Кошелевского района организация подготовила и воплотила в жизнь «Проект Буда». Благотворительная организация существует на пожертвования и взносы волонтеров, приезжающих во время своего отпуска для проведения ремонтных работ. В рамках реализации проекта в нашем районе волонтеры «Поможем им жить» оказывали помощь гимназии г. Буда-Кошелево, произвели полную реконструкцию санитарных узлов и кухни в социально-педагогическом центре. Кроме того, ими приобретено и установлено кухонное оборудование, сделан ремонт в прачечной, также приобретена небольшая теплица и выполнен ряд мелких работ. Помощь и поддержку они оказали Коммунаровской и Глазовской средним школам, Потаповскому детскому саду-средней школе.

И на этом волонтеры останавливаться не собираются, они и дальше будут дарить радость нашим детям от пребывания в солнечной Италии и создавать своими руками для них в нашем районе комфортные условия.

Глава района Андрей Горбачев встретился с представителями итальянской благотворительной организации «Поможем им жить»
Глава района Андрей Горбачев встретился с представителями итальянской благотворительной организации «Поможем им жить»
Глава района Андрей Горбачев встретился с представителями итальянской благотворительной организации «Поможем им жить»
Глава района Андрей Горбачев встретился с представителями итальянской благотворительной организации «Поможем им жить»
Глава района Андрей Горбачев встретился с представителями итальянской благотворительной организации «Поможем им жить»
Глава района Андрей Горбачев встретился с представителями итальянской благотворительной организации «Поможем им жить»
Глава района Андрей Горбачев встретился с представителями итальянской благотворительной организации «Поможем им жить»
Глава района Андрей Горбачев встретился с представителями итальянской благотворительной организации «Поможем им жить»
Глава района Андрей Горбачев встретился с представителями итальянской благотворительной организации «Поможем им жить»
Глава района Андрей Горбачев встретился с представителями итальянской благотворительной организации «Поможем им жить»
Глава района Андрей Горбачев встретился с представителями итальянской благотворительной организации «Поможем им жить»
Глава района Андрей Горбачев встретился с представителями итальянской благотворительной организации «Поможем им жить»
Глава района Андрей Горбачев встретился с представителями итальянской благотворительной организации «Поможем им жить»
Глава района Андрей Горбачев встретился с представителями итальянской благотворительной организации «Поможем им жить»
Глава района Андрей Горбачев встретился с представителями итальянской благотворительной организации «Поможем им жить»
Глава района Андрей Горбачев встретился с представителями итальянской благотворительной организации «Поможем им жить»
Глава района Андрей Горбачев встретился с представителями итальянской благотворительной организации «Поможем им жить»
Глава района Андрей Горбачев встретился с представителями итальянской благотворительной организации «Поможем им жить»
Глава района Андрей Горбачев встретился с представителями итальянской благотворительной организации «Поможем им жить»

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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Хорошим поводом для встречи с зарубежными гостями стало завершение ремонтных работ по восстановлению санузлов в районном центре...
 
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