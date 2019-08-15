Проводятся общественные обсуждения по строительству 40-квартирного жилого дома по пер. Угневенка, д. 5 г. п. Шумилино

Источник материала: Герой працы

Извещение об общественных обсуждениях в форме информирования юридических

и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей,

и анализа общественного мнения архитектурно-планировочной концепции по объекту

«40-квартирный жилой дом по пер. Угневенка, д.5 г.п. Шумилино»

Шумилинский районный исполнительный комитет уведомляет о начале общественных обсуждений архитектурно-планировочной концепции по объекту «40-квартирный жилой дом по пер. Угневенка, д.5 г.п. Шумилино».

Земельный участок расположен в г.п. Шумилино, пер. Угневенка, 5 общей площадью 0,3905 га под строительство 40-квартирного жилого дома и имеет ограничения в использовании в связи с расположением в охранных зонах электрических сетей напряжением до 1000 вольт.

Срок проведения общественных обсуждений устанавливается с 26.08.2019 по 19.09.2019 включительно.

Ознакомиться с экспозицией проекта можно с 26.08.2019 г. по 09.08.2018 г. с 8-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00, понедельник-пятница, отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Шумилинского районного исполнительного комитета: г.п. Шумилино, ул. Короткина, 10, каб. 229. Необходимость проведения презентации проекта отсутствует.

С информацией и эскизом, обеспечивающим наглядное представление о размещении, физических параметрах и художественно-эстетических качествах объекта строительства с указанием основных технико-экономических показателей можно ознакомиться в Шумилинском районном исполнительном комитете по адресу: 211259, г.п. Шумилино, ул.Короткина, д.10, кабинет 229, тел. 8 (02130) 4-22-02, факс.8(02130)4-13-30, e-mail: shumric@vitebsk.by, http://www.shumilino.vitebsk-region.gov.by. Посещение места проведения экспозиции и ознакомление с предоставленной информацией осуществляется на безвозмездной основе.

Наименование организатора общественного обсуждения, его место нахождения, номер телефона и адрес электронной почты для направления замечаний и (или) предложений по проекту:

Шумилинский районный исполнительный комитет: 211259, г.п. Шумилино, ул.Короткина, 10. тел. 8(02130) 4 10 45, факс 8 (02130) 4 13 30, e-mail: shumric@vitebsk.by, сайт: http://www.shumilino.vitebsk-region.gov.by., отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства, каб. 229, тел. 8 (02130) 4 22 02.

Замечания и (или) предложения участников общественного обсуждения принимаются в письменной или электронной форме и регистрируются с 26.08.2019 по 19.09.2019 г. включительно по адресу: Шумилинский районный исполнительный комитет: 211259, г.п. Шумилино, ул. Короткина, 10. тел. 8(02130) 4 10 45, 4 22 02, факс 8 (02130) 4 13 30, e-mail: shumric@vitebsk.by, отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства, каб. 229 и направляются для рассмотрения, обобщения и подведения итогов на архитектурно-градостроительный совет Витебского областного исполнительного комитета.

Заказчиком строительства является дочернее коммунальное унитарное предприятие «УКС Шумилинского района, расположенное по адресу: 211259, г.п. Шумилино, ул. Короткина, 10, тел./факс 8(02130) 5-19-73, адрес электронной почты: uks_shum@mail.ru. Разработчик проекта будет установлен по результатам процедуры закупок.

Протокол общественного обсуждения, замечания и (или) предложения его участников, ответы на замечания (при их наличии) и иные материалы, определяемые организатором общественного обсуждения, будут размещены до 04.10.2019 на информационном стенде Шумилинского районного исполнительного комитета по адресу: г.п. Шумилино, ул. Короткина, 10, на странице «Общественные обсуждения» официального сайта Шумилинского районного исполнительного комитета в глобальной компьютерной сети Интернет, а также в печатных средствах массовой информации.

Дата размещения извещения – 16.08.2019 г.