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Лукашенко и помидоры, странная смерть, карьера для рабочих и гречка для богатых - все за вчера

22.08.2019 08:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Лето, конечно, было крутое, но пролетело мгновенно. Если вы, как и мы, боитесь холодов и уже изо всех сил хандрите, спокойно: еще как минимум 9 законных дней лета у нас есть — и вот что нужно обязательно успеть за них сделать. Начнем, пожалуй, с колеса обозрения… Ну, а прямо сейчас давайте быстро вспомним, чем страна и мир жили вчера — и снова пойдем в свои любимые офисы.


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • Вчера президент побывал в Ивьевском районе — впервые за последние 11 лет. Смотрите, как его здесь ждали местные — даже огороды готовы были показать! Теперь, кстати, Лукашенко хочет посетить отдаленные районные центры в каждой области (где-то в Глуске уже перекрестился и забегал председатель райисполкома, Кореличам и Дятлово — приготовиться!). Говорит, «окраины любой губернии — тоже районы, которые должны развиваться как следует».
  • А еще президент пообещал приехать сюда на следующий помидорный фест (как думаете, в помидорной битве поучаствует?) и рассказал, что выращивает у себя на участке.
  • В некоторых школах первое сентября, которое на самом деле второго, пройдет странно: линейка в 10.00, а первый урок — в 8.30. Родители, которые хотят на нее попасть, недоумевают: «Всегда началом учебного года была линейка. Дети нарядные, с цветами, с родителями идут в школу. А как на этот раз? Привести детей к 8.30 в школу, потом или идти домой, или сидеть под дверями школы?» Что говорит Минобр?



ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • На днях наш Артем Шрайбман опубликовал свои размышления о кислой ситуации, в которой оказался новый «идеолог» Беларуси Андрей Кунцевич. По мнению Артема, ситуация нерадостная не по той причине, что чем-то плох сам по себе новоназначенный «властитель дум» белорусов. А потому, что в думах, как говорится, разброд и шатание. Политический обозреватель Юрий Дракохруст уверен, что ситуация еще хуже, чем ее описывает Шрайбман, — и вот почему.
  • Но вернемся от идеологии на землю. Четыре года назад Александр Лукашенко подписал указ, который должен был привлечь на юго-восток Могилевской области крупных инвесторов и специалистов — чтобы те работали, жили и развивали регион. Как думаете, сработал указ или что-то пошло не так? Спойлер: ни один крупный инвестор на юго-восток так и не пришел.


  • Смотрите, какая история. Мужчина работал инженером по охране труда — а начальство, по словам сына, отправило его бригаду убирать гнездо шершней. «В тот же день от укуса насекомого отец умер», — рассказывает сын. На теле отца он насчитал шесть укусов шершней. На работе и в СК с версией сына не согласны: мол, мужчина умер от острой сердечной недостаточности, следов укусов на нем нет. Как так получается?
  • Помните, рассказывали, что жюри определило десятку финалистов национального отбора на детское «Евровидение» — и в нее не попал сын главы МИД Артем Макей? Вчера его мама, актриса Вера Полякова, высказалась о мероприятии в соцсетях и разговоре с нами: «До предела возмущена организацией… Это диверсия!». Давайте объясним, что, по ее мнению, было не так.
  • Кто сейчас идет получать рабочую специальность? Можно ли сделать карьеру после так называемого ПТУ? Повлияет ли на колледжи «закон об отсрочках»? Вот здесь у нас ректор Республиканского института профессионального образования разрушает «штампы и стереотипы». Очень интересное интервью!
  • Кому майонез и гречку по 10 рублей? В Минске открыли магазин для богатых зожников — биомаркет с биопродуктами. Смотрите, что там и почем.
  • А незожников мы спросим, знают ли они, что такое пассивный алкоголизм? Да-да, существует (и даже несет угрозы окружающим!) и такое явление!

О СПОРТЕ


Все новости среды, 21 августа

Кстати. Вот вам напоследок пара тестов — один очень смешной, другой по книгам. И не хандрите, ну — колесо обозрения ждет каждого! Хорошего дня, друзья, — и оставайтесь с нами.

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Теги: Минск
 
 
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Доброе утро! Лето, конечно, было крутое, но пролетело мгновенно. Если вы, как и мы, боитесь холодов и уже изо всех сил хандрите, спокойно: еще как минимум 9 законных...
 
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