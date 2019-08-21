Лукашенко и помидоры, странная смерть, карьера для рабочих и гречка для богатых - все за вчера

Лето, конечно, было крутое, но пролетело мгновенно. Если вы, как и мы, боитесь холодов и уже изо всех сил хандрите, спокойно: еще как минимум 9 законных дней лета у нас есть — и вот что нужно обязательно успеть за них сделать. Начнем, пожалуй, с колеса обозрения… Ну, а прямо сейчас давайте быстро вспомним, чем страна и мир жили вчера — и снова пойдем в свои любимые офисы.
В некоторых школах первое сентября, которое на самом деле второго, пройдет странно: линейка в 10.00, а первый урок — в 8.30. Родители, которые хотят на нее попасть, недоумевают: «Всегда началом учебного года была линейка. Дети нарядные, с цветами, с родителями идут в школу. А как на этот раз? Привести детей к 8.30 в школу, потом или идти домой, или сидеть под дверями школы?» Что говорит Минобр?
Начался процесс по делу бывшего генерального директора «Тамбаза» Льва Хаютина — его структура, напомним, строила многострадальный ЖК «Аркадия» в Минске. Пострадавшими по делу проходят более 600 человек. Вчера Лев Хаютин дал первые показания и рассказал, на что тратились деньги пострадавших дольщиков.
Вы знаете, сколько в стране машин с непройденным техосмотром? Давайте расскажем хотя бы о тех, кто уже попался. Вот, например, в стране есть водитель, которого за это только в 2019 году оштрафовали уже 17 раз, он заплатил более 1000 рублей! Но упорно не проходит (хотя техосмотр и дорожный сбор обошлись бы дешевле).
На днях наш Артем Шрайбман опубликовал свои размышления о кислой ситуации, в которой оказался новый «идеолог» Беларуси Андрей Кунцевич. По мнению Артема, ситуация нерадостная не по той причине, что чем-то плох сам по себе новоназначенный «властитель дум» белорусов. А потому, что в думах, как говорится, разброд и шатание. Политический обозреватель Юрий Дракохруст уверен, что ситуация еще хуже, чем ее описывает Шрайбман, — и вот почему.
Но вернемся от идеологии на землю. Четыре года назад Александр Лукашенко подписал указ, который должен был привлечь на юго-восток Могилевской области крупных инвесторов и специалистов — чтобы те работали, жили и развивали регион. Как думаете, сработал указ или что-то пошло не так? Спойлер: ни один крупный инвестор на юго-восток так и не пришел.
Смотрите, какая история. Мужчина работал инженером по охране труда — а начальство, по словам сына, отправило его бригаду убирать гнездо шершней. «В тот же день от укуса насекомого отец умер», — рассказывает сын. На теле отца он насчитал шесть укусов шершней. На работе и в СК с версией сына не согласны: мол, мужчина умер от острой сердечной недостаточности, следов укусов на нем нет. Как так получается?
Помните, рассказывали, что жюри определило десятку финалистов национального отбора на детское «Евровидение» — и в нее не попал сын главы МИД Артем Макей? Вчера его мама, актриса Вера Полякова, высказалась о мероприятии в соцсетях и разговоре с нами: «До предела возмущена организацией… Это диверсия!». Давайте объясним, что, по ее мнению, было не так.
Кто сейчас идет получать рабочую специальность? Можно ли сделать карьеру после так называемого ПТУ? Повлияет ли на колледжи «закон об отсрочках»? Вот здесь у нас ректор Республиканского института профессионального образования разрушает «штампы и стереотипы». Очень интересное интервью!
Кому майонез и гречку по 10 рублей? В Минске открыли магазин для богатых зожников — биомаркет с биопродуктами. Смотрите, что там и почем.
А незожников мы спросим, знают ли они, что такое пассивный алкоголизм? Да-да, существует (и даже несет угрозы окружающим!) и такое явление!