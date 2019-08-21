Лукашенко и помидоры, странная смерть, карьера для рабочих и гречка для богатых - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Лето, конечно, было крутое, но пролетело мгновенно. Если вы, как и мы, боитесь холодов и уже изо всех сил хандрите, спокойно: еще как минимум 9 законных дней лета у нас есть — и вот что нужно обязательно успеть за них сделать . Начнем, пожалуй, с колеса обозрения… Ну, а прямо сейчас давайте быстро вспомним, чем страна и мир жили вчера — и снова пойдем в свои любимые офисы.





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ









ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

На днях наш Артем Шрайбман опубликовал свои размышления о кислой ситуации, в которой оказался новый «идеолог» Беларуси Андрей Кунцевич. По мнению Артема, ситуация нерадостная не по той причине, что чем-то плох сам по себе новоназначенный «властитель дум» белорусов. А потому, что в думах, как говорится, разброд и шатание. Политический обозреватель Юрий Дракохруст уверен, что ситуация еще хуже , чем ее описывает Шрайбман, — и вот почему .

о кислой ситуации, в которой оказался новый «идеолог» Беларуси Андрей Кунцевич. По мнению Артема, ситуация нерадостная не по той причине, что чем-то плох сам по себе новоназначенный «властитель дум» белорусов. А потому, что в думах, как говорится, разброд и шатание. Политический обозреватель Юрий Дракохруст уверен, что , чем ее описывает Шрайбман, — . Но вернемся от идеологии на землю. Четыре года назад Александр Лукашенко подписал указ, который должен был привлечь на юго-восток Могилевской области крупных инвесторов и специалистов — чтобы те работали, жили и развивали регион. Как думаете, сработал указ или что-то пошло не так ? Спойлер: ни один крупный инвестор на юго-восток так и не пришел.





Смотрите, какая история. Мужчина работал инженером по охране труда — а начальство, по словам сына, отправило его бригаду убирать гнездо шершней. «В тот же день от укуса насекомого отец умер », — рассказывает сын. На теле отца он насчитал шесть укусов шершней. На работе и в СК с версией сына не согласны: мол, мужчина умер от острой сердечной недостаточности, следов укусов на нем нет. Как так получается ?

», — рассказывает сын. На теле отца он На работе и в СК с версией сына не согласны: мол, мужчина умер от острой сердечной недостаточности, следов укусов на нем нет. ? Помните, рассказывали, что жюри определило десятку финалистов национального отбора на детское «Евровидение» — и в нее не попал сын главы МИД Артем Макей? Вчера его мама, актриса Вера Полякова, высказалась о мероприятии в соцсетях и разговоре с нами: «До предела возмущена организацией… Это диверсия !». Давайте объясним, что, по ее мнению, было не так .

десятку финалистов национального отбора на детское «Евровидение» — и в нее не попал сын главы МИД Артем Макей? Вчера его мама, актриса Вера Полякова, высказалась о мероприятии в соцсетях и разговоре с нами: «До предела возмущена организацией… !». Давайте объясним, . Кто сейчас идет получать рабочую специальность? Можно ли сделать карьеру после так называемого ПТУ? Повлияет ли на колледжи «закон об отсрочках»? Вот здесь у нас ректор Республиканского института профессионального образования разрушает «штампы и стереотипы» . Очень интересное интервью !

. ! Кому майонез и гречку по 10 рублей ? В Минске открыли магазин для богатых зожников — биомаркет с биопродуктами. Смотрите, что там и почем .

? В Минске открыли магазин для богатых зожников — биомаркет с биопродуктами. . А незожников мы спросим, знают ли они, что такое пассивный алкоголизм ? Да-да, существует (и даже несет угрозы окружающим!) и такое явление!

О СПОРТЕ

Наша Саша Саснович проиграла на турнире в Нью-Йорке 80-й ракетке мира — ну и вылетела на стадии второго раунда, увы .





Ужасная трагедия произошла в Австрии: на официальной тренировке в ходе подготовки к чемпионату мира по гребле погиб белорусский паралимпиец .

произошла в Австрии: на официальной тренировке в ходе подготовки к чемпионату мира по гребле . А видели, как минское хоккейное «Динамо» тизерит свой новый логотип ? Покажут, напомним, 2 сентября.

Все новости среды, 21 августа

Кстати. Вот вам напоследок пара тестов — один очень смешной , другой по книгам . И не хандрите, ну — колесо обозрения ждет каждого! Хорошего дня, друзья, — и оставайтесь с нами.

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