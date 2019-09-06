Звонок позвал за парты

Источник материала: Чырвоны прамень

Дворик Тяпинской детского сада-средней школы, как и многих других школ, с первых осенних дней вновь ожил. Второго сентября во всех учреждениях образования района прошли праздничные мероприятия по случаю Дня знаний. Ученики Тяпинской ДССШ собрались задолго до официальной церемонии открытия начала нового учебного года. Подросшие и возмужавшие, на лицах улыбки, а в руках – букеты цветов. Порадоваться за ребят, вспомнить свои школьные годы пришли и взрослые.





Праздничное мероприятие в Тяпинской детском саду-средней школе прошло с участием председателя Чашникского райисполкома Л. В. Плешко.

Под музыкальное сопровождение на площадке, где проходила торжественная линейка, появляются самые юные её участники – первоклашки. Красивые, нарядные, с огромными букетами, в сопровождении своего первого учителя С. Н. Прищеп они смущенно прошагали и встали напротив одиннадцати-классников. Пять выпускников и шесть первоклашек – главные виновники торжества.

Леонид Владимирович поздравил с началом учебного года школьников, учителей и их родителей, пожелал успехов, терпения и целеустремлённости.

Глава района отметил, что со второго сентября в районе к занятиям приступили около 3000 учащихся. Впервые за парты сели 292 первоклассника. В Тяпинской школе первый звонок в первый раз позвал на урок пять мальчишек и одну девчонку.

Ежегодно львиная доля бюджетных средств тратится на ремонт и оснащение учреждений образования. В нашей стране делается максимум возможного для развития сферы образования, причём не только в городах, но и на селе. И это правильно, ведь дети – это будущее.

Тяпин-ская детский сад-средняя школа – одно из учреждений образования, где реализуется немало интересных проектов, превращающих учёбу в интересный познавательный процесс. И подарок от главы района поможет сделать его ещё более увлекательным и эффективным. Председатель райисполкома вручил директору В. А. Шелухину сертификат на мультиблок – интерактивную панель. Теперь процесс обучения в этой сельской школе будет проходить с более активным использованием передовых технологий.

С искренними поздравлениями к педагогам и учащимся обратились также начальник отдела по образованию райисполкома А. В. Дирко, директор В. А. Шелухин, председатель Проземлянского сельисполкома Н. И. Ярох, заме-ститель директора ОАО «Проземле-Агро» В. И. Малюченко, заместитель директора Чашникской районной организационной структуры ДОСААФ В. Н. Баранов, начальник районного отдела внутренних дел райисполкома А. В. Усовик.

Праздничные поздравления и наилучшие пожелания, подарки в этот день были и от других участников мероприятия.

Тёплыми и душевными были пожелания первоклашкам от первого учителя, родителей и старших товарищей – учеников 11 класса.

Незаметно подошёл к завершению праздник, настало время для первого урока в новом учебном году. Звонок на него был дан ученицей одиннадцатого класса Анастасией Шарик и первоклассником Арсением Парфенчуком.

В первый учебный день самые маленькие школьники, первоклассники, получили подарок Президента Республики Беларусь – книгу «Беларусь – наша Радзіма», которую им вручил председатель райисполкома Л. В. Плешко.

Первый урок был посвящён Родине. Темой его стали слова из стихотворения Янки Купалы «Маладая Беларусь» – «Занімай, Беларусь маладая мая, свой пачэсны пасад між народамі!».





Глава района интересовался условиями, в которых будут учиться тяпинские школьники. Он посетил учебные классы, спортивный зал, столовую. Настоящей гордостью школы являются теплица и сад, которые позволяют заготовить в нужном количестве овощи и фрукты для собственных нужд, излишки – реализовать.

Тяпинская детский сад-средняя школа работает с аграрным уклоном, поэтому председатель райисполкома не мог не поинтересоваться оснащением класса, где обучают тракторному делу.

Необходимая база имеется. Важно привить ребятам любовь к труду и правильно мотивировать. Хорошие специалисты, тем более аграрного профиля, нужны и в местном сельхозпредприятии, и в районе.

От РОО «Белая Русь» присутствующих поздравила с началом учебного года председатель районной организации А. В. Дирко. Она вручила первоклашкам приветственный адрес от председателя Витебской областной организации РОО «Белая Русь» В. В. Терентьева, подарила мячи.

Наталья СТУКАЛОВА.