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С заелицкой соломкой на Ягеллонскую ярмарку

10.09.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

С заелицкой соломкой на Ягеллонскую ярмарку

Софья Месник, член Белорусского союза мастеров народного творчества и директор районного Дома ремесел (Заелица), в августе побывала на одном из крупнейших фестивалей традиционной культуры в Центральной Европе — Ягеллонской ярмарке. Она проходит ежегодно в Люблине, и участие в ней принимают мастера народного творчества из самых разных стран — Беларуси, Польши, Украины, Словакии, Венгрии, Литвы и других. В дни, когда проходит фестиваль, в Люблин съезжаются тысячи туристов, а сам город превращается в один сплошной праздник.

В принципе, имя Софьи Месник в нашем районе известно каждому, но на всякий случай напомним, что она известный мастер по работе с соломкой, восстановившая уникальную, характерную только для Глусского района, технологию аппликации ковров соломкой. Уверена, что многие глусчане не раз в восхищении замирали перед ее работами, как видим, всерьез заинтересовались ими и организаторы Ягеллонской ярмарки — в Люблин Софья Эдуардовна ездила уже второй раз. Кстати, она была единственным представителем Белорусского союза мастеров народного творчества из Могилёвской области, но из Глусского района она была не одна: в фестивале еще участвовал Демьян Каптур, гончар из Калюги.

«Если очень коротко, — объясняет Софья Месник, как удалось попасть на столь значимое мероприятие, — представители фестиваля сами по своим каналам и критериям отбирают кандидатуры, присылают запрос. От нас требуется заполнить анкету и предоставить фотографии работ, а там уже они решают, приглашать тебя или нет. Проживание, визы — за счет принимающей стороны».

Очень впечатляет сама организация фестиваля, рассказала мастер: всё продумано до мелочей, каждому участнику дается подробный план города, фестивальных площадок, там же указано, к кому, куда и по какому вопросу обратиться, плюс отлично налажена волонтерская работа. А учитывая, что наша землячка была в Люблине уже не первый раз, — чувствовала себя в чужом городе как рыба в воде, тем более что люди, говорит, очень доброжелательные. Главное впечатление от поляков: на первом месте у них вера, Бог, церковь, семья, дети, а всё остальное второстепенно. Ягеллонская ярмарка проходит в дни религиозных праздников, и в это время все магазины закрыты — так принято. А на филармонические площадки, где выступают народные коллективы, приходят родители вместе с детьми и разучивают народные танцы — это тоже традиция, правильная и красивая. 

На фестиваль Софья Месник возила не только свои ковры с аппликацией из соломки, но и много других сувениров — на все вкусы и кошельки. В прошлом году туристы раскупали соломенных ангелочков и кукол, а в этот раз в основном приобретали маленькие панно с аппликацией. Большой ковер не всегда и найдешь, куда повесить, поэтому Софья Месник специально к фестивалю изготовила этакие ковры в миниатюре, буквально 3 на 3 или 5 на 5 сантиметров. Работа ювелирная, и многие посетители ярмарки подходили, рассматривали, восхищенно цокали, фотографировали, а вот попробовать сделать сами не решались — слишком трудоемко.

«Побывать на таком фестивале, как Ягеллонская ярмарка, — это как будто окунуться в другой мир, разноцветный, колоритный, шумный, бесконечно удивительный и счастливый…» — признается Софья Месник. Но, чтобы попасть туда и в следующем году, ей придется хорошо подготовиться: заявки с фотографиями старых работ при отборе даже не рассматриваются, потому что настоящий мастер никогда не останавливается и не почивает на лаврах, его каждый день наполнен творчеством, ведь творчество — это и есть его жизнь.

Оксана ВАСИЛЕВСКАЯ

Фото из архива Софьи Месник

 
 
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Софья Месник, член Белорусского союза мастеров народного творчества и директор районного Дома ремесел (Заелица), в августе побывала на одном из крупнейших...
 
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