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Обещал учебу в Европе и датские инвестиции. В Могилеве ищут жертв мошенника
11.09.2019 13:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве расследуют уголовное дело за мошенничество в крупном размере и ищут жертв мошенника. 38-летний мужчина представлялся Максимом Маклаем и уже судим за мошенничество,
По данным следствия, в августе 2018 года в Могилеве обвиняемый предложил трем людям помощь в открытии виз и направлении на учебу в Европу. В несколько этапов он получил от одного из них 5 тысяч евро, однако выполнять обещание и не намеревался. А деньги потратил.
Кроме того, 6 августа мужчина получил от директора частной фирмы 20 тысяч евро, назвавшись представителем датской компании. Он обещал решить вопрос о привлечении инвестиций в сумме не менее 20 млн евро для реализации проекта в Могилеве. По материалам уголовного дела, мужчина также не собирался выполнять обещанное, однако не довел свой умысел до конца — его задержала милиция.
Мужчине предъявлено обвинение за мошенничество в крупном размере и покушение на мошенничество в особо крупном размере.
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Мужчина представлялся Максимом Маклаем. Сейчас он под стражей.
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