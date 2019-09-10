Обещал учебу в Европе и датские инвестиции. В Могилеве ищут жертв мошенника

Источник материала: Tut.by

В Могилеве расследуют уголовное дело за мошенничество в крупном размере и ищут жертв мошенника. 38-летний мужчина представлялся Максимом Маклаем и уже судим за мошенничество, сообщили в СК.



Фото: sk.gov.by

По данным следствия, в августе 2018 года в Могилеве обвиняемый предложил трем людям помощь в открытии виз и направлении на учебу в Европу. В несколько этапов он получил от одного из них 5 тысяч евро, однако выполнять обещание и не намеревался. А деньги потратил.

Кроме того, 6 августа мужчина получил от директора частной фирмы 20 тысяч евро, назвавшись представителем датской компании. Он обещал решить вопрос о привлечении инвестиций в сумме не менее 20 млн евро для реализации проекта в Могилеве. По материалам уголовного дела, мужчина также не собирался выполнять обещанное, однако не довел свой умысел до конца — его задержала милиция.

Мужчине предъявлено обвинение за мошенничество в крупном размере и покушение на мошенничество в особо крупном размере.

Всех, кто пострадал от действий мошенника, следователи просят обратиться по телефону (8 0222) 29−81−73.