Источник материала: Газета Авангард

В Николаевской средней школе скончался 14-летний подросток. На перемене между третьим и четвертым уроком ученик резко почувствовал себя плохо и потерял сознание. Преподаватели оказали подростку первую помощь и сразу же вызвали скорую. По дороге в больницу школьник скончался.



В настоящее время следователи осматривают место происшествия и устанавливают обстоятельства случившегося. По факту смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. Опрашиваются одноклассники умершего мальчика и сотрудники учебного заведения, сообщил “Авангарду” начальник районного отдела Следственного комитета Юрий ГЕРЦЕВ.