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В Николаевской средней школе скончался 14-летний подросток

12.09.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В Николаевской средней школе скончался 14-летний подросток. На перемене между третьим и четвертым уроком ученик резко почувствовал себя плохо и потерял сознание.  Преподаватели оказали подростку первую помощь и сразу же вызвали скорую. По дороге в больницу школьник скончался.В Николаевской средней школе скончался 14-летний подросток

В настоящее время следователи осматривают место происшествия и устанавливают обстоятельства случившегося. По факту смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. Опрашиваются одноклассники умершего мальчика и сотрудники учебного заведения, сообщил “Авангарду”  начальник районного отдела Следственного комитета Юрий ГЕРЦЕВ.

 
 
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В Николаевской средней школе скончался 14-летний подросток. На перемене между третьим и четвертым уроком ученик резко почувствовал себя плохо и потерял...
 
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