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Скандал в гомельской школе: учитель с партой в руках орала матом на ребенка. Что произошло?

13.09.2019 22:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Скандал в гомельской школе: 11 сентября во время уроков учитель выругалась матом на ученика четвертого класса, держа в руках над ним парту, его одноклассники сняли происходящее на видео, запись опубликовал региональный портал «Сильные новости». Это чрезвычайное для отдельно взятой школы и всей системы белорусского образования происшествие привело к череде неприятных событий: школу навестила представительная комиссия из облисполкома, для родителей четвероклашек, при которых все и произошло, провели экстренное собрание, учительницу уволили. Но мнения об этой истории у всех разные.


Скриншот видео «Сильные новости»

На записи, сделанной 4-м «Д», хорошо видно и слышно, как педагог занесла над головой четвероклашки парту и при этом громко кричит: «Тресну, а потом посмотрим! Я пойду в тюрьму, а тебе п***ц будет!»

«На видео я будто бы замахиваюсь. Но это не так»

Вечером 13 сентября возле школы № 15 Гомеля — в ряд черные отполированные машины городских и областных чиновников. В фойе — заплаканный директор. Через несколько минут начнется экстренное собрание с участием родителей детей из того самого 4-го «Д». И, конечно, того самого педагога — 56-летнего учителя высшей категории Людмилы Ивановны. Она 37 лет проработала в этой школе.

— Я хотел бы извиниться за то, что произошло, извиниться за непрофессионализм и грубейшее нарушение требований педагогической этики, — стоит у доски начальник областного отдела образования Сергей Порошин. — С сегодняшнего дня Людмила Ивановна уволена по статье, несмотря на те заслуги, на тот стаж, которые имеет. Приказ подписан, с приказом она ознакомлена. Директору объявлен выговор, к дисциплинарной ответственности привлечен и заместитель по учебно-воспитательной работе.


Фото: Елена Бычкова

Родители такого поворота хоть и ожидали, но с ним не согласны.

— Может, стоит пересмотреть ваше решение? Да, Людмила Ивановна поступила некорректно, вопросов нет. Но мы знаем ее — это хороший педагог, опытный. К ней в прошлом году, когда она набирала первый класс, все хотели попасть, родители чуть не дрались.

Чиновники разводят руками: решение принято, изменить его они не могут. Родители не унимаются.

— Я, например, на своего ребенка тоже ору и матом могу сказать, — признается папа с последней парты. — Да, она учитель — и нехорошо вышло. Но нервы у всех сдают.

— Сегодня вы уволите Людмилу Ивановну, завтра над другими учителями будут так же издеваться и оскорблять!


Скриншот видео «Сильные новости»

— У вас есть факты оскорбления? — не выдерживает отец того самого мальчика с видео. — Я ребенка отправляю в школу, я не должен переживать за него. Неправильно он повел себя — сделай замечание, обратись к родителям. Почему этот педагог с нами не связалась и не рассказала, что так произошло? Считаю, что этот человек профнепригоден и не должен больше работать.

— А вы придите в класс и 20 минут с ними посидите — я на вас посмотрю, — отвечают другие родители.

Фото: Елена Бычкова

— Я не прошу для себя оправданий, я виновата, — в последний раз в классе этой школы выступает Людмила Ивановна. Но обращается не к ученикам — к взрослым людям: — Но поговорите и вы с вашими детьми…

Педагог запинается, потом еще несколько раз извиняется перед всеми собравшимися, но попросить прощения у родителей мальчика за свое поведение так и не может. Говорит, на то у нее свои причины — и, очень аккуратно подбирая слова, старается их объяснить.

— Дети пришли после физкультуры очень возбужденные. Начался урок, и вот этот мальчик то смешил всех, то высказывался все время, они с соседом по парте не давали вести урок. Чтобы как-то их разъединить, я решила поставить одного из них за эту конторку. На видео я будто бы замахиваюсь. Но это не так.

Педагог идет в конец класса и показывает, как все было.

— Я ее отсюда взяла и, чтобы вынести к доске, ножками перевернула вниз и несу, и тут в мой адрес пошли эти слова [речь идет о том, что ребенок якобы выматерился в адрес учителя] — ну и я развернулась. Вы знаете, я думала, что так, пусть грубо и неправильно, смогу их остановить, потому что я уже не знала, что с ними делать.


Та самая конторка, которую держала в руках учитель. Фото: Елена Бычкова

«Что нам сделать, чтобы вас оставили?»

В разговоре с TUT.BY педагог пытается объяснить, что же произошло в тот день.

— Вы знаете, одно на одно [наложилось]. И мое состояние здоровья, и усталость, и ребенок явно провоцировал… Это ведь не мой класс. Заболел педагог, попросили провести замену. Утром на первой смене я отвела уроки в своем классе. В пересменку успела съездить покормить больную лежачую маму, на свои уколы уже не успела. Прибежала в школу — и пришла в этот четвертый класс… А там… Ну, дальше вы уже знаете.

Наш разговор то и дело прерывают родители «ее» второклассников. В школе говорят, что, когда этот педагог набирала первые классы, все стремились попасть именно к ней — и не жалели.

— Людмила Ивановна, что нам сделать, чтобы вас оставили?

— Что же теперь будет с нашими детьми?!


Фото из аккаунта Людмилы Ивановны в соцсетях

Фото из аккаунта Людмилы Ивановны в соцсетях

В коридоре шумно, и преподаватель ведет «своих» родителей в свой теперь уже бывший кабинет.

На учительском столе — гора таблеток, на стене в уголке — благодарственные письма и грамоты. Она рассказывает, как пол-отпуска провела в классе, чтобы к новому учебному году он выглядел так, как сейчас. Говорит, что даже за свои отпускные поменяла здесь линолеум. И кабинет Людмилы Ивановны действительно ухоженный и опрятный.

Но уже в понедельник сюда придет другой педагог.


Фото: Елена Бычкова

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Теги: Гомель
 
 
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Школу навестила представительная комиссия из облисполкома, для родителей четвероклашек, при которых все и произошло, провели экстренное собрание, учительницу...
 
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