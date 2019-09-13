Источник материала: Газета Авангард

Игровая площадка в центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации пополнилась новым игровым оборудованием.





Обновленная игровая площадка стала замечательным подарком к новому учебному году. Она появилась благодаря общим усилиям – ведь каждый, кто оформил подписку на «Авангард», стал участником благотворительной акции «С «АВАНГАРДОМ» помогать легко!» и оказал помощь детям. Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации функционирует в районе уже 16 лет. На сегодняшний день там получают помощь 14 особенных деток в возрасте от 4 до 6 лет со всех уголков Будакошелевщины, еще трое на дому. Помогают детям с тяжелыми множественными психическими и (или) физическими нарушениями 14 работников центра, в том числе 9 педагогов. Они адаптируют их к жизни, играют, обучают и дарят свое внимание и любовь. За историю существования центр приобрел много настоящих друзей, которые хотят и умеют помогать. Благодаря их поддержке в центре создается адаптивная среда, появляется новое оборудование, а у ребят – новые возможности.

Принять участие в жизни особенных деток может каждый. Настольных игр, спортивного инвентаря, развивающих игрушек, наборов для творчества, включая пластилин, цветную бумагу, картон, краски, карандаши, как известно, много не бывает, впрочем, как и искренней радости, которую вы обязательно прочтете в детских глазах. Двери центра всегда открыты для людей, готовых наполнить жизнь его воспитанников яркими красками.

Продолжается подписка на «Авангард» на четвертый квартал 2019 года. И мы, следуя доброй традиции, снова объявляем благотворительную акцию. На этот раз мы решили инвестировать в здоровый образ жизни и часть средств от подписки направить на восстановление ограждения площадки для мини-футбола, расположенной на территории гимназии райцентра. Спортивный объект, возведенный в 2014 году, стал настоящим центром притяжения для любителей футбола, но супервостребованность имеет и оборотную сторону: ограждение не выдержало каждодневной проверки на прочность и теперь требует срочного ремонта.

Уважаемые читатели, напоминаем, что подписаться на газету можно в любом отделении почтовой связи и у почтальонов Буда-Кошелевского узла почтовой связи. Цена индивидуальной подписки на месяц – всего 6 рублей 50 копеек, на квартал – 19 рублей 50 копеек.

Ирина ПАЛУБЕЦ