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Лукашенко продлил действие программы семейного капитала на 2020-2024 годы

18.09.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Лукашенко продлил действие программы семейного капитала на 2020-2024 годы

Срок действия программы семейного капитала продлевается с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года с расширением направлений его досрочного использования исходя из интересов многодетных семей. Это предусмотрено указом №345 «О семейном капитале», который Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 18 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Формирование семейного капитала будет осуществляться в белорусских рублях, с базовым размером на 1 января 2020 года Br22,5 тыс. При этом для сохранения покупательной способности размер семейного капитала будет ежегодно индексироваться в зависимости от темпов роста потребительских цен.

Указом также предусмотрено, что право на назначение семейного капитала имеют граждане Беларуси при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей, если с учетом родившегося (усыновленного, удочеренного) ребенка в семье воспитываются не менее троих детей в возрасте до 18 лет.

Назначение семейного капитала осуществляется при обращении в местные исполнительные и распорядительные органы. Право на обращение за назначением семейного капитала может быть реализовано в течение 6 месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего и последующих детей, а право на распоряжение средствами семейного капитала — по истечении 18 лет с даты рождения ребенка, в связи с рождением (усыновлением, удочерением) которого семья приобрела право на назначение семейного капитала.

После истечения 18 лет с даты рождения ребенка, в связи с рождением (усыновлением, удочерением) которого семья приобрела право на семейный капитал, средства семейного капитала могут быть использованы на улучшение жилищных условий, получение образования, услуг в сфере социального обслуживания, здравоохранения, формирование накопительной пенсии матери.

Досрочно средства семейного капитала могут быть использованы на улучшение жилищных условий многодетных семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий; получение услуг в сфере образования (для оплаты обучения при получении членами семьи среднего специального или высшего образования в государственных учреждениях образования); получение платных медицинских услуг‚ оказываемых организациями здравоохранения.

Порядок и конкретные цели использования средств семейного капитала, а также порядок и условия их досрочного использования устанавливаются Советом Министров.

Эти средства будут размещаться во вклады (депозиты) «Семейный капитал» в ОАО «АСБ Беларусбанк».

Средства, в отношении которых граждане не обратились в течение 3 лет по истечении 18 лет с даты рождения ребенка, в связи с рождением (усыновлением‚ удочерением) которого семья приобрела право на назначение семейного капитала, либо не использованные в течение 5 лет после подачи заявления о распоряжении ими, подлежат возврату в республиканский бюджет.

В целях обеспечения равных возможностей для многодетных семей, которым семейный капитал назначен ранее (по программе 2015-2019 годов), указом также предоставлено им право на досрочное использование этих средств по перечисленным направлениям.-0-

БЕЛТА

 
 
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Срок действия программы семейного капитала продлевается с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года с расширением направлений его досрочного...
 
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