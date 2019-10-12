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«Если б я был мэром». Евгений придумал, где в Витебске поставить памятник Наполеону (вы удивитесь!)

13.10.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Все же помнят о нашем конкурсе «Если б я был мэром»? Любой читатель может прислать на редакционную почту свои идеи по улучшению города и побороться за главный приз — 300 рублей. Вот, например, если бы мэром Витебска был Евгений Гребенчук, то он обязательно бы общался с горожанами в соцсетях.


Фото: Игорь Матвеев

— Я живу в Витебске с 1985 года, — рассказывает о себе Евгений. — И хочу отметить, что город преобразился в лучшую сторону. Однако ему есть куда расти и совершенствоваться. Итак, на что бы я обратил внимание в первую очередь, если бы стал градоначальником?

Мэра должны знать в лицо, он должен быть доступен в соцсетях

Я бы обязательно вел страницу в инстаграм и твитере, где бы освещал свою работу и получал фидбэки.

Мэр обязан быть медийной и публичной личностью, иметь профили в соцсетях, выступать в СМИ и доносить людям свое видение развитие города. Но пока я, к сожалению, ни разу не видел, чтобы мэр или депутат потратили бы силы и время, чтобы пообщаться с горожанами.

У мэра очень насыщенная работа, множество встреч, дат, цифр, и все это нужно держать в голове. Это не такой легкий труд, как может показаться на первый взгляд. В идеале мэром должен быть человек, любящий свой город, позитивный, открытый для общения, готовый продвигать идеи — как свои, так и горожан, на всеобщее благо. Его работа и он сам должны быть на виду. Поэтому я бы постарался сделать так, чтобы меня по имени и в лицо знал каждый житель.

Мэр — это глава города, а люди, которые в нем живут, — его семья. Значит, мэр должен брать ответственность за эту семью и заботиться о ней.

Слушать молодежь: она выдает прорывные идеи

Витебск, к сожалению, на последних местах в стране по уровню зарплаты и занятости населения. Как мэр я бы детально проработал решение этих проблем с экспертной группой.

В частности, необходимо возродить славу Витебска как «города заводов и фабрик».

Нужно проводить конкурсы среди молодежи, прислушиваться к их инновационным предложениям. Ведь все прорывные идеи у людей рождаются в возрасте до 30 лет.

Я бы пообещал жителям, что пока во всех садах и школах города не поменяют окна, устаревшую канализацию, не приведут в порядок больницы, не укомплектуют автопарк скорой помощи, — за это время не будет построено или отремонтировано ни одно здание для власти.

Памятник Наполеону на балконе губернаторского дворца и несколько фестивалей в амфитеатре

В сфере культуры в «культурной столице» — тоже много вопросов.

Тормозится создание Шагаловского квартала на Покровской улице. До сих пор не установлен памятник княгине Ольге — легендарной основательнице города. В целом, Витебску не хватает арт-объектов и скульптур. Процедуру их создания и установки, по-моему, нужно упростить.


Бывший дворец губернатора, сейчас в этом здании — УКГБ по области. Фото: Игорь Матвеев

Еще нужно возродить дворец губернатора. А на балконе этого здания можно было бы поставить памятник Наполеону, который здесь прожил более двух недель в 1812 году.

Раз в месяц во всех музеях Витебска я бы ввел бесплатный вход для жителей города, а для иных граждан — 50% скидку.

Летний амфитеатр пустует: за три летних месяца используется только в дни «Славянского базара» и еще иногда по праздникам. Почему бы ни сделать на этой концертной площадке минимум три ивента в теплое время года?

План города и новые постройки очень заботят простых жителей. Не следует в угоду экономической выгоде забывать об истории Витебска, выдавая земли под застройку инвесторам, которых зачастую не интересует сохранение нашего наследия.

И, может, хватит нам уже торговых центров? Где аквапарки, театры (юного зрителя, экспериментальный и т.д.)? Больше зелени, парков, скверов. В конце концов, скамеек с урнами!

До 15 октября присылайте свои работы на конкурс «Если б я был мэром» в виде документа в формате doc или docx на электронный адрес: matveeva@tutby.com с пометкой «Если б я был мэром».

Подробные правила конкурса смотрите по ссылке.

Дерзайте! Если вам что-то непонятно — мы всегда готовы ответить на вопросы наших читателей по телефону минской редакции TUT.BY: +375 17 239−57−05.

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Теги: Витебск
 
 
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«Мэр обязан быть медийной и публичной личностью, иметь профили в соцсетях, выступать в СМИ и доносить людям свое видение развитие города», - считает Евгений...
 
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