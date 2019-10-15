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Около 300 детей из России отдохнут в оздоровительном центре «Світанак» до конца года

16.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Около 300 детей из России отдохнут в оздоровительном центре «Світанак» до конца года
В Пинском районе в детском реабилитационно-оздоровительном центре «Світанак» в текущем году отдохнут 280 детей из России. Об этом сообщила директор учреждения Валентина Бегеба.

Ежегодно в «Світанке» оздоравливаются около 6 тыс. детей. В том числе около 5 тыс. — из районов, пострадавших от аварии на ЧАЭС. В основном отдых организован для ребят из Брестской и Гомельской областей. «Наш центр полностью находится на хозрасчете, поэтому сотрудничаем с другими регионами республики, Постоянным комитетом Союзного государства. Каждый год участвуем в тендере и уже на протяжении пяти лет выигрываем его. К нам приезжают дети из Тульской, Брянской, Калужской областей и Алтайского края. В этом году принимаем 280 детей из регионов России», — сказала Валентина Бегеба.

Заезды для российских школьников в этом году организованы в сентябре-декабре. На отдых приезжают группы по 40-50 человек. «Дети из России едут к нам с большим удовольствием. Организуем для них экскурсии в Пинск, Брест, Беловежскую пущу, возим в Минск, Мир и Несвиж. За 21 день успеваем показать практически половину Беларуси», — добавила директор.

В детском реабилитационно-оздоровительном центре «Світанак» сегодня проходит выездной республиканский семинар-совещание Министерства образования и Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, посвященный итогам летней оздоровительной кампании 2019 года. Эта площадка выбрана для того, чтобы показать новые формы детского отдыха и опыт международного сотрудничества. В частности, в июле-августе в «Світанке» организовали круглосуточный международный лагерь «Спасатель». Приглашение провести свой досуг в нем получили около 100 учащихся из Брестской области и Польши.

«Польских детей было немного, но резонанс пошел большой. Нас пригласили в Польшу для заключения договора на следующий год для отдыха большего числа детей. Планируем принять их у нас в июле», — сказала Валентина Бегеба.

По информации БелТА.

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Около 300 детей из России отдохнут в оздоровительном центре «Світанак» до конца годаОколо 300 детей из России отдохнут в оздоровительном центре «Світанак» до конца годаОколо 300 детей из России отдохнут в оздоровительном центре «Світанак» до конца годаОколо 300 детей из России отдохнут в оздоровительном центре «Світанак» до конца годаОколо 300 детей из России отдохнут в оздоровительном центре «Світанак» до конца годаОколо 300 детей из России отдохнут в оздоровительном центре «Світанак» до конца года

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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