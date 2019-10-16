Белстат: В переписи населения уже приняли участие более 3,5 млн человек (+видео)

Источник материала: Полымя





По данным Национального статистического комитета каждый третий из тех, кто принял участие, прошел перепись онлайн.

Преимущество такого анкетирования – экономия времени и сил. На ответы уходит не более пяти минут. И сделать это можно в любой удобный момент. Кроме того, все прошедшие перепись по Интернету, автоматически становятся участниками розыгрыша от Белстата. Счастливчиков ждет приятный подарок – смартфон.

Заполнить опросные листы онлайн можно по пятницу включительно. Параллельно работают стационарные участки. Уже со следующей недели переписчики выйдут по адресам.

Завершится кампания 30 октября.

Источник: ont.by