Как проходит досрочное голосование на избирательном участке №24 в Борисове

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В светлом просторном помещении актового зала, расположенном на втором этаже здания Борисовской объединенной организационной структуры ДОСААФ, негромко играет музыка, создающая праздничное настроение. В центре помещения – три кабинки для голосования, в которых традиционно находятся образцы заполнения бюллетеня и ручка. В углу зала – стенды, на которых содержится вся необходимая информация о кандидатах, а также о ходе выборов. Центральное место занимает небольшая урна для голосования. Все удобно организовано и способствует тому, чтобы борисовчанам было комфортно принимать участие в выборах.





Председатель комиссии Александр Кондратенко сообщил, что в списке избирателей данного участка – 1989 фамилий, из которых вчера досрочно проголосовали 64 человека. Члены избирательной комиссии Артур Еленевич и Наталья Никитенкова, которые сегодня работают на участке, рассказали, что в числе избирателей – 17 молодых людей, которым предстоит поучаствовать в выборах впервые.





Приходят голосовать и семьями, при этом младшие члены семьи с радостью бросают в урну для голосования заполненные родителями бюллетени. Однако основную массу электората на участке составляют пенсионеры, одному из которых около девяноста лет. – Для слабовидящих у нас предусмотрены специальные трафареты, – рассказывает Наталья Никитенкова, демонстрируя необычный плотный лист бумаги, сложенный вдвое, с прорезями.





Пока общались с комиссией, на участке появился очередной избиратель. Исполнив свой гражданский долг, Марина Тарасевич, именно так зовут женщину, призналась, что программа одного из кандидатов наиболее ей приглянулась, именно поэтому и отдала за него свой голос. Людмила и Михаил Пульчевы вошли в зал для голосования следующими. Сделав выбор в пользу одного из кандидатов, супруги коротко высказали свое мнение о выборах: «Мы считаем, что участие в голосовании – дело, в первую очередь, молодого поколения, ведь они – будущее страны».









Татьяна САКОВИЧ, фото автора