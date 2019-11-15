Штраф 225 тысяч долларов на двоих, наш долларовый миллионер и пенсионеры в колонии - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Сделать вкусный завтрак, неспешно выпить чашечку кофе (кстати, вот вам советы, как правильно заварить кофе дома )… Все это будет завтра, а сегодня еще предстоит поработать. Кстати, а вы заметили, что ваш достаток растет (ну официальная статистика такие данные приводит)? Пока вы раздумываете, мы рассказываем о самом интересном за вчерашний день.

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Два брата у Вороново облагородили заросшие пруды. А дальше началось такое… Местным властям пришла анонимка. Мол, местный предприниматель и его брат занимаются самоуправством: закрыли доступ к озеру и преградили путь в лес забором, а еще выкопали рядом с большим прудом несколько маленьких, которых здесь не было, и вырубили деревья. Приехали природоохрана и милиция. В итоге мужчины получили штраф 450 тысяч рублей ! При чем местные говорят, что после благоустройства стало гораздо лучше и красивее в их деревне. Это уже прямо тенденция какая-то: случай не первый , когда после благоустройства территории, которой никто не занимался, люди получают гигантские штрафы.

На что бы вы потратили миллион долларов? А два? Александр из Могилева — тот самый счастливчик, который сорвал джекпот в почти 2 млн долларов . С тех пор прошло пять месяцев, Александр купил велосипед и квартиру, планирует уволиться с работы. Чем же займется обладатель немалой суммы? Как планирует распорядиться деньгами?

Белорус снял фильм о том, как ЖЭС закрашивает надписи на стенах. Это история про маляров ЖЭСа Зины и Инны, которые старательно закрашивают на стенах Минска надписи, оставляя после себя разноцветные прямоугольники. А еще про художника, который вышел на городской пленэр, чтобы скопировать их на холст. Фильм уже отмечен наградами, посмотрите и вы ! И это не все новости о белорусском кино. На днях стало известно, что картина «Дебют» Анастасии Мирошниченко может получить сразу два «Оскара». Рассказываем подробности .

Моделью быть нелегко, моделью plus size в том числе. Послушайте наших героинь. Они пришли к нам в студии и рассказали , как поддерживают себя в форме, какие параметры тела должны быть, были у них проблемы с принятием себя и мужским вниманием. Все девушки утверждают, что много заработать, будучи моделью, не получится — это скорее хобби, которое приносит небольшой дополнительный доход.

Уже около 10 лет директор группы компаний BelHard Игорь Мамоненко вынашивает концепцию проекта «ИТ-страна». Согласно последней версии, белорусы, в том числе и жители регионов, смогут зарабатывать в среднем две тысячи долларов к 2035 году. Звучит хорошо, а как все это реализовать ?