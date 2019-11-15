Штраф 225 тысяч долларов на двоих, наш долларовый миллионер и пенсионеры в колонии - все за вчера

Сделать вкусный завтрак, неспешно выпить чашечку кофе (кстати, вот вам советы, как правильно заварить кофе дома)… Все это будет завтра, а сегодня еще предстоит поработать. Кстати, а вы заметили, что ваш достаток растет (ну официальная статистика такие данные приводит)? Пока вы раздумываете, мы рассказываем о самом интересном за вчерашний день.
САМОЕ ВАЖНОЕ
Парламентские выборы уже завтра. Состав депутатов сильно обновится. Нынешний парламент досрочно покидает свои кресла. За время своей каденции белорусские парламентарии приняли несколько общественно важных законопроектов и внесли изменения в ряд законов. Собрали самые важные документы, которые рассмотрели и за которые проголосовали депутаты шестого созыва.
Тем временем идет досрочное голосование. По официальным данным, за четыре дня в стране проголосовали почти треть избирателей. За это время было несколько инцидентов. В Бресте, например, наблюдатель обвинил девушку в попытке вброса бюллетеней. Вчера стало известно, что его лишили аккредитации. Или вот студентка сняла на видео, как педагог настойчиво просит проголосовать досрочно. Первокурсница, которая опубликовала видео говорит, что теперь ее травят одногруппники. В Минске и Гомеле прошел пикет с участием независимых кандидатов">Гомеле вчера прошли пикеты независимых и оппозиционных кандидатов в депутаты.
Такая статистика пугает. Каждый четвертый подросток в Беларуси задумывается о самоубийстве. Чаще всего о том, чтобы уйти из жизни, задумываются девушки, а доводят начатое до конца — парни.
Вчера бывшим топ-менеджерам БелОМО огласили приговор. 73-летний Вячеслав Бурский приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, его 72-летний заместитель Владимир Кискин получил 3 года колонии. Свою вину белорусские топ-менеджеры признали полностью. А вот по делу экс-начальника управления Минздрава Людмилы Реутской стороны перешли к прениям. Прокурор запросила для нее 7 лет колонии.
Лукашенко удивлен требованием немецкого инвестора о закрытии старого дрожжевого завода. Речь о заводе в центре Минска. Вчера на совещании этот вопрос обсуждали: якобы ранее белорусская сторона дала обещание закрыть старый завод после запуска нового, в Слуцке. Президент с таким требованием не согласен. По словам Лукашенко, такого и быть не могло. «А если было — то это дурь полная со стороны наших чиновников», — заявил он. Но разобраться нужно: президент назначил «хозяевами ситуации» мэра Минска Анатолия Сивака и губернатора Гродненской области Владимира Кравцова.
Минчане, у вас будет новый торговый центр. У площадки бывшего Червенского рынка в Минске — новые хозяева. Они намерены строить на этой земле торгово-развлекательный комплекс с гипермаркетом Green и паркингом. При оптимистичном раскладе в декабре проект поступит в экспертизу, а весной застройщик выйдет на площадку.
Много разговоров ходило о подготовке встречи в «нормандском формате» — лидеров Украины, России, Франции и Германии. Наконец назвали дату переговоров. Три страны уже подтвердили свое участие. Напомним, самая продолжительная встреча лидеров четырех государств состоялась в 2015 году в Минске. Переговоры длились более 15 часов.
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ
Оливер Цеттерберг из Швеции. Оливер приехал в Беларусь по обмену, чтобы посмотреть, как учатся у нас. Здесь он ходил на занятия в Лицей БГУ. Парень говорит, что не знал почти ничего про Беларусь, когда согласился поехать, а еще про страну мало информации в интернете. Оливер удивлен, что у нас надо сдавать экзамены для поступления в университет, а на занятиях школьники не пользуются ноутбуками. Что поразило и понравилось в нашей стране шведскому школьнику — в нашем материале. Это еще не все: ждите впечатления нашей школьницы о Швеции.
На что бы вы потратили миллион долларов? А два? Александр из Могилева — тот самый счастливчик, который сорвал джекпот в почти 2 млн долларов. С тех пор прошло пять месяцев, Александр купил велосипед и квартиру, планирует уволиться с работы. Чем же займется обладатель немалой суммы? Как планирует распорядиться деньгами?
Два брата у Вороново облагородили заросшие пруды. А дальше началось такое… Местным властям пришла анонимка. Мол, местный предприниматель и его брат занимаются самоуправством: закрыли доступ к озеру и преградили путь в лес забором, а еще выкопали рядом с большим прудом несколько маленьких, которых здесь не было, и вырубили деревья. Приехали природоохрана и милиция. В итоге мужчины получили штраф 450 тысяч рублей! При чем местные говорят, что после благоустройства стало гораздо лучше и красивее в их деревне. Это уже прямо тенденция какая-то: случай не первый, когда после благоустройства территории, которой никто не занимался, люди получают гигантские штрафы.
Белорус снял фильм о том, как ЖЭС закрашивает надписи на стенах. Это история про маляров ЖЭСа Зины и Инны, которые старательно закрашивают на стенах Минска надписи, оставляя после себя разноцветные прямоугольники. А еще про художника, который вышел на городской пленэр, чтобы скопировать их на холст. Фильм уже отмечен наградами, посмотрите и вы! И это не все новости о белорусском кино. На днях стало известно, что картина «Дебют» Анастасии Мирошниченко может получить сразу два «Оскара». Рассказываем подробности.
Моделью быть нелегко, моделью plus size в том числе. Послушайте наших героинь. Они пришли к нам в студии и рассказали, как поддерживают себя в форме, какие параметры тела должны быть, были у них проблемы с принятием себя и мужским вниманием. Все девушки утверждают, что много заработать, будучи моделью, не получится — это скорее хобби, которое приносит небольшой дополнительный доход.
Уже около 10 лет директор группы компаний BelHard Игорь Мамоненко вынашивает концепцию проекта «ИТ-страна». Согласно последней версии, белорусы, в том числе и жители регионов, смогут зарабатывать в среднем две тысячи долларов к 2035 году. Звучит хорошо, а как все это реализовать?
Жизнь в коммуналке не самая простая: и на кухне суметь не поругаться, и время в ванной застолбить. Наши герои живут мирно и облагораживают свое жилье. Побывали в пятикомнатной коммуналке в «театральном» доме, в окна которого «смотрит» Оперный театр.