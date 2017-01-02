Канадский специалист Крэйг Вудкрофт лидирует по проценту побед и среднему количеству пропущенных шайб среди всех тренеров минского «Динамо» в истории.

После 43 игр нынешнего сезона «зубры» набрали 76 очков, процент побед составляет 58,9%. Следующим по этому показателю является Любомир Покович (49,5%) и Марек Сикора (48,5%). Труднее всего очки белорусской команде давались при Джиме Хьюзе и Василии Спиридонове – 21,6% и 32,5% соответственно.

Среднее количество пропущенных шайб в сезоне 2016/17 у «Динамо» 2,56. До этого лучшие показатели устанавливали Покович (2,63) и Глен Хэнлон (2,8). Худшая оборонительная игра была при Хьюзе (3,59) и Спиридонове (3,49).

Кроме того, команда под руководством Вудкрофта занимает второе место в истории по количеству заброшенных шайб за игру – в среднем 2,84. Больше было лишь при Мареке Сикоре – 2,85. Хуже всего в этом аспекте игры динамовцы были при Хьюзе (1,65) и Кари Хейккиля (2,13).