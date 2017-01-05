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Лукашенко поздравил Домрачеву с возвращением в большой спорт
06.01.2017 21:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направил поздравительную телеграмму в адрес трехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой в связи с ее возвращением в большой спорт.
«Сразу после гонки президент направил Домрачевой телеграмму с поздравлением с возвращением в большой спорт», – сообщили в эфире телеканала ОНТ.
Напомним, что прошлый сезон белоруска пропускала из-за мононуклеоза, а осенью 2016 года она родила дочь Ксению.
В спринте в рамках четвертого этапа Кубка мира Домрачева показала 37-й результат, отстав от лидера на две минуты.
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направил поздравительную телеграмму в адрес трехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой в связи с ее...
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