Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направил поздравительную телеграмму в адрес трехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой в связи с ее возвращением в большой спорт.

«Сразу после гонки президент направил Домрачевой телеграмму с поздравлением с возвращением в большой спорт», – сообщили в эфире телеканала ОНТ.

Напомним, что прошлый сезон белоруска пропускала из-за мононуклеоза, а осенью 2016 года она родила дочь Ксению.

В спринте в рамках четвертого этапа Кубка мира Домрачева показала 37-й результат, отстав от лидера на две минуты.