«Сталь» фактически определилась с именем нового главного тренера, сообщает Matchday.

Контракт с новым тренером будет подписан 15 января в Киеве. 16 января, в день выхода игроков из отпуска, его представят команде.

Сегодня «Сталь» объявила об отставке Якоба Галла. Голландский специалист работал с каменским клубом с августа 2016 года, а до этого в течение двух месяцев входил в тренерский штаб Эрика ван дер Меера.

После первой части сезона команда занимает 9-е место в турнирной таблице УПЛ.

По информации Matchday, основным кандидатом на пост главного тренера «Стали» является Леонид Кучук. Также ранее сообщалось об интересе клуба к Юрию Максимову.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Кучук является одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Беларуси.