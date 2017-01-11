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Matchday: «Сталь» 15 января подпишет контракт с новым главным тренером, основной кандидат – Кучук

12.01.2017 11:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Сталь» фактически определилась с именем нового главного тренера, сообщает Matchday.

Контракт с новым тренером будет подписан 15 января в Киеве. 16 января, в день выхода игроков из отпуска, его представят команде.

Сегодня «Сталь» объявила об отставке Якоба Галла. Голландский специалист работал с каменским клубом с августа 2016 года, а до этого в течение двух месяцев входил в тренерский штаб Эрика ван дер Меера.

После первой части сезона команда занимает 9-е место в турнирной таблице УПЛ.

По информации Matchday, основным кандидатом на пост главного тренера «Стали» является Леонид Кучук. Также ранее сообщалось об интересе клуба к Юрию Максимову.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Кучук является одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Беларуси.

 

 
 
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«Сталь» фактически определилась с именем нового главного тренера, сообщает Matchday.

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