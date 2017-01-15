﻿ НБА. Регулярный чемпионат. «Нью-Йорк» – «Атланта», «Голден Стэйт» сразится с «Кливлендом» и другие матчи. 21.by
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НБА. Регулярный чемпионат. «Нью-Йорк» – «Атланта», «Голден Стэйт» сразится с «Кливлендом» и другие матчи

16.01.2017 21:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В понедельник, 16 января, в День Мартина Лютера Кинга в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся девять матчей. В 21.00 по мск начнется встреча между «Нью-Йорком» и «Атлантой».

В очередном противостоянии финалистов двух последних сезонов «Голден Стэйт» примет «Кливленд». В Лос-Анджелесе «Клипперс» примут «Тандер».

НБА

Регулярный чемпионат

Нью-Йорк – Атланта 29:31 (2 четверть)
Дата проведения
16 января, 21.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Превью
Нью-Йорк
Роуз (6), Бэйкер (6), Энтони (6), Кузминскас (5), Ноа (0).
Атланта
Шредер (6), Бэйзмор (6), Сефолоша (3), Хардуэй (2), Миллсэп (2).

 

Вашингтон – Портленд
Дата проведения
16 января, 22.00, «Verizon Center»
Онлайн матча Превью

 

Милуоки – Филадельфия
Дата проведения
16 января, 23.30, «Bradley Center»
Онлайн матча Превью

 

Индиана – Новый Орлеан
Дата проведения
17 января, 00.00, «Bankers Life Fieldhouse»
Онлайн матча Превью

 

Денвер – Орландо
Дата проведения
17 января, 01.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Превью

 

Бостон – Шарлотт
Дата проведения
17 января, 03.30, «TD Garden»
Онлайн матча Превью

 

Голден Стэйт – Кливленд
Дата проведения
17 января, 04.00, «Oracle Arena»
Онлайн матча Превью

 

Финикс – Юта
Дата проведения
17 января, 05.00, «US Airways Center»
Онлайн матча Превью

 

Клипперс – Оклахома-Сити
Дата проведения
17 января, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НБА

Статистика НБА

 
 
Ссылка на источник 30
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В понедельник, 16 января, в День Мартина Лютера Кинга в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся девять матчей.

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