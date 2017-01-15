В понедельник, 16 января, в День Мартина Лютера Кинга в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся девять матчей. В 21.00 по мск начнется встреча между «Нью-Йорком» и «Атлантой».

В очередном противостоянии финалистов двух последних сезонов «Голден Стэйт» примет «Кливленд». В Лос-Анджелесе «Клипперс» примут «Тандер».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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