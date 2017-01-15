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НБА. Регулярный чемпионат. «Нью-Йорк» – «Атланта», «Голден Стэйт» сразится с «Кливлендом» и другие матчи
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В понедельник, 16 января, в День Мартина Лютера Кинга в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся девять матчей. В 21.00 по мск начнется встреча между «Нью-Йорком» и «Атлантой».
В очередном противостоянии финалистов двух последних сезонов «Голден Стэйт» примет «Кливленд». В Лос-Анджелесе «Клипперс» примут «Тандер».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
16 января, 21.00, «Madison Square Garden»
- Нью-Йорк
-
Роуз (6),
Бэйкер (6),
Энтони (6),
Кузминскас (5),
Ноа (0).
- Атланта
-
Шредер (6),
Бэйзмор (6),
Сефолоша (3),
Хардуэй (2),
Миллсэп (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Таблица НБА
Статистика НБА
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В понедельник, 16 января, в День Мартина Лютера Кинга в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся девять матчей.
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