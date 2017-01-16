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«Спартак» объявил о переходе Луиса Адриано
16.01.2017 22:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард «Милана» Луис Адриано официально перешел в «Спартак».
Футболист подписал контракт с красно-белыми в Москве. Нападающий подписал долгосрочный контракт с красно-белыми. Он вступает в силу с 25 января 2017 года.
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Форвард «Милана» Луис Адриано официально перешел в «Спартак».
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