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«Спартак» объявил о переходе Луиса Адриано

16.01.2017 22:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Милана» Луис Адриано официально перешел в «Спартак».

Футболист подписал контракт с красно-белыми в Москве. Нападающий подписал долгосрочный контракт с красно-белыми. Он вступает в силу с 25 января 2017 года.

 
 
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Форвард «Милана» Луис Адриано официально перешел в «Спартак».

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