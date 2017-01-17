Белорусская спортсменка Александре Герасименя рассказала о своем отношении к магии.

— Амулеты, свечки, удача и другие мистические вещи — одна из главных тем этого интервью. Я имею в виду ваше сотрудничество с биоэнергетиком Сергеем Касьяненко. Кто-то называет его шаманом, кто-то — шарлатаном. Расскажите, в чем заключается ваше сотрудничество? Как вы с ним познакомились? Как он вам помогает?

— Познакомились мы случайно в аэропорту. Это было еще до Олимпиады в Лондоне. Он подошел ко мне, сказал: «Я знаю, куда ты летишь и зачем, но это не то, что тебе надо. Если нужна будет помощь, звони». Летела я тогда к врачу, у меня были кое-какие проблемы со спиной. Я записала телефон, и мы распрощались. Вскоре я и забыла про этот случай. А когда у меня через какое-то время снова заболела спина, я начала искать его телефон и не смогла найти — неправильно записала имя. И буквально через день-два мне приходит от него сообщение: «Если ты ищешь меня, звони».

Я никому не рассказывала, что хочу обратиться к Касьяненко, никому! И такое совпадение, представляете! Позвонила, пришла, и с того момента мы начали сотрудничать.

— В чем суть его работы?

— В этом нет ничего необычного. Научно доказано, что биоэнергетика — это работа. Многие говорят там про каких-то шаманов. Люди, откуда вы? Из какого века? Мы живем в 21-м веке! Это раньше ведьм на костре сжигали, и то потому, что церкви было так выгодно. Есть белая и черная магия. Все зависит от того, с какой стороны использовать свои способности. Касьяненко использует свои возможности во благо. А ведь хватает людей, которые пользуются черной магией.

— Касьяненко для вас ученый или волшебник?

— Науки такой нет, которая бы учила тому, что делает он. Но научно доказано, что методики людей со сверхспособностями работают.

— Какие у Касьяненко сверхспособности? Какие из них конкретно помогли вам?

— Если я начну объяснять, как это работает, обычный человек не поймет.

— А вы объясните, пожалуйста, так, чтобы каждый понял.

— Ну, хорошо. У каждого человека от каждой его прожитой жизни остаются кармические связи. И чем больше жизней мы проживаем, тем больше эти клубки. И чем больше мы грешим, тем больше негатива в них. В дальнейшем они не дают нам развиваться, поскольку мы запятнаны в негативе.

Касьяненко умеет развязывать эти кармические узлы, разрушать негатив, который тебя преследует и окружает, а также защищать от него. А когда ты очищен, тогда ты можешь контролировать свое тело, свое здоровье. Также мы работаем над энергопотенциалом, который позволяет выходить на максимум своих возможностей. Он показал методики, практики, как можно работать над собой в этом направлении. И я работаю в соответствии с указанной Касьяненко дорогой.

— Касьяненко работает с вами по доброте душевной или вы ему платите?

— Когда пришла к нему в первый раз, сразу спросила, как мне рассчитываться за его услуги. Он ответил, что это его единственный заработок, поэтому если я смогу ему платить — хорошо, если нет, то нет. Тарифа конкретного не существует. Ты приходишь, у тебя есть два рубля — дашь два рубля, есть пять рулей — дашь пять. Кто-то, говорят, продуктами платил, – сказала Герасименя.