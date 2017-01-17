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Питерский "Зенит" и венгерский "Видеотон" сыграли вничью в Дубае
18.01.2017 18:52 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 янв — Sputnik. Футболисты клуба "Зенит" из Санкт-Петербурга сыграли вничью с "Видеотоном" из Венгрии в товарищеском матче на сборе в Дубае.
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МИНСК, 18 янв — Sputnik. Футболисты клуба "Зенит" из Санкт-Петербурга сыграли вничью с "Видеотоном" из Венгрии в товарищеском матче на сборе в Дубае.
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