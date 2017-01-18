Экс-главный тренер сборной Беларуси Александр Хацкевич намеревается взыскать с АБФФ компенсацию за досрочное расторжение контракта.

Агент Хацкевича Вадим Шаблий считает, что АБФФ не имела права разрывать контракт.

– Есть информация, что Александр Хацкевич собирается требовать от АБФФ компенсацию за расторжение контракта в одностороннем порядке. Это правда?

– Да. Белорусская федерация футбола не имела никаких прав на подобные действия. Не думаю, что Хацкевич такой человек, с которым можно так поступать. Он заслуженный человек и в Беларуси, и, думаю, на просторах экс-СССР тоже. Считаю, поступать так, как ваша федерация, неправильно.

– В АБФФ объясняли, что расторгли контракт после того, как Хацкевич отказался от понижения зарплаты.

– У Александра Николаевича был действующий контракт. Он спокойно выполнял свою работу. Вдруг с ним связались представители федерации и предложили ухудшение условий. Хацкевич с понижением зарплаты не согласился, не принял новых условия. Человек же должен высказывать свое мнение и отстаивать свою позицию. Поэтому, считаю, он поступил правильно.

Считаю, федерация могла предложить следующий контракт на меньших условиях. Думаю, можно было все спокойно решить. А так вдруг в середине сезона ставят перед фактом: давай, понижай! И после того, как Хацкевиче отказался, АБФФ расторгает соглашение. Во-первых, это как-то не по-человечески. А во-вторых, по условиям контракта федерация не могла этого делать. Никаких подобных пунктов в документе не было.

Когда Хацкевич отказался от понижения, ваша федерация просто взяла и урезала зарплату. Не стали даже обсуждать другие варианты развития событий, – сказал Шаблий.

Напомним, 6 декабря 2016-го Белорусская федерация футбола досрочно расторгла контракт с главным тренером сборной Беларуси Александром Хацкевичем, рассчитанный до ноября 2017-го. Председатель АБФФ Сергей Румас пояснил, что такое решение было принято после того, как Хацкевич отказался пойти на уменьшение зарплаты (по некоторым данным она равнялась 240 тысячам евро в год).

«Мы пойдем до конца». Хацкевич хочет от АБФФ компенсации за досрочное расторжение контракта