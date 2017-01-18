﻿ Хацкевич намеревается взыскать с АБФФ компенсацию за досрочное расторжение контракта. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Хацкевич намеревается взыскать с АБФФ компенсацию за досрочное расторжение контракта

19.01.2017 15:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Экс-главный тренер сборной Беларуси Александр Хацкевич намеревается взыскать с АБФФ компенсацию за досрочное расторжение контракта.

Агент Хацкевича Вадим Шаблий считает, что АБФФ не имела права разрывать контракт.

– Есть информация, что Александр Хацкевич собирается требовать от АБФФ компенсацию за расторжение контракта в одностороннем порядке. Это правда?

– Да. Белорусская федерация футбола не имела никаких прав на подобные действия. Не думаю, что Хацкевич такой человек, с которым можно так поступать. Он заслуженный человек и в Беларуси, и, думаю, на просторах экс-СССР тоже. Считаю, поступать так, как ваша федерация, неправильно.

– В АБФФ объясняли, что расторгли контракт после того, как Хацкевич отказался от понижения зарплаты.

– У Александра Николаевича был действующий контракт. Он спокойно выполнял свою работу. Вдруг с ним связались представители федерации и предложили ухудшение условий. Хацкевич с понижением зарплаты не согласился, не принял новых условия. Человек же должен высказывать свое мнение и отстаивать свою позицию. Поэтому, считаю, он поступил правильно.

Считаю, федерация могла предложить следующий контракт на меньших условиях. Думаю, можно было все спокойно решить. А так вдруг в середине сезона ставят перед фактом: давай, понижай! И после того, как Хацкевиче отказался, АБФФ расторгает соглашение. Во-первых, это как-то не по-человечески. А во-вторых, по условиям контракта федерация не могла этого делать. Никаких подобных пунктов в документе не было.

Когда Хацкевич отказался от понижения, ваша федерация просто взяла и урезала зарплату. Не стали даже обсуждать другие варианты развития событий, – сказал Шаблий.

Напомним, 6 декабря 2016-го Белорусская федерация футбола досрочно расторгла контракт с главным тренером сборной Беларуси Александром Хацкевичем, рассчитанный до ноября 2017-го. Председатель АБФФ Сергей Румас пояснил, что такое решение было принято после того, как Хацкевич отказался пойти на уменьшение зарплаты (по некоторым данным она равнялась 240 тысячам евро в год).

«Мы пойдем до конца». Хацкевич хочет от АБФФ компенсации за досрочное расторжение контракта

 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-главный тренер сборной Беларуси Александр Хацкевич намеревается взыскать с АБФФ компенсацию за досрочное расторжение контракта.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Белорусским атлетам запретят сотрудничать с "нечистыми" спортсменами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика