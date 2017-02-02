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Игроки БАТЭ считают "Барселону" и "Челси" сильнейшими клубами в мире

02.02.2017 21:02 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 фев — Sputnik. Футболисты борисовского БАТЭ назвали лучший клуб в мире по их мнению — первое место разделили испанская "Барселона" и лондонский "Челси", сообщили Sputnik в пресс-службе "желто-синих".

В настоящее время борисовчане находятся на учебно-тренировочном сборе в Турции, где они проведут два контрольных матча: 4 февраля со словенским "Марибором" и 7 февраля с болгарским "Лудогорцем" из Разграда. В рамках сборов пресс-служба БАТЭ задает игрокам различные вопросы, чтобы болельщики смогли поближе познакомиться с футболистами.

"Для начала ребятам предложили высказаться по поводу того, какой футбольный клуб, на их взгляд, является сильнейшим в мире на данный момент", — рассказали в БАТЭ.

Собеседники агентства отметили, что единоличного победителя выявить не удалось. "Равное количество голосов набрали "Барселона" и "Челси" — по 7. На шаг позади остался мадридский "Реал", — пояснили в пресс-службе.

Как голосовали футболисты:

  • Сергей Веремко — "Реал" (Мадрид)
  • Антон Чичкан — "Челси"
  • Денис Щербицкий — "Арсенал"
  • Максим Володько — "Реал" (Мадрид)
  • Максим Жавнерчик — "Ювентус"
  • Неманья Милунович — "Барселона"
  • Милош Остойич — "Барселона"
  • Артур Пикк — "Челси"
  • Денис Поляков — "Челси"
  • Евгений Березкин — "Челси"
  • Александр Володько — "Ливерпуль"
  • Валериане Гвилия — "Ювентус"
  • Александр Джигеро — "Челси"
  • Владислав Жук — "Барселона"
  • Мирко Иванич — "Барселона"
  • Юрий Кендыш — "Челси"
  • Алексей Риос — "Реал" (Мадрид)
  • Игорь Стасевич — "Реал" (Мадрид)
  • Евгений Яблонский — "Челси"
  • Дмитрий Антилевский — "Барселона"
  • Михаил Гордейчук — "Барселона"
  • Владислав Мухамедов — "Реал" (Мадрид)
  • Виталий Родионов — "Барселона"
  • Анес Рушевич — "Реал" (Мадрид)
Новый футбольный сезон футболисты БАТЭ откроют 11 марта матчем за Суперкубок против обладателя Кубка Беларуси жодинского "Торпедо-БелАЗа".  
 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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В топ лучших мировых команд по мнению борисовчан попали два испанских клуба, три английских и один итальянский.

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