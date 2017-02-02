МИНСК, 2 фев — Sputnik. Футболисты борисовского БАТЭ назвали лучший клуб в мире по их мнению — первое место разделили испанская "Барселона" и лондонский "Челси", сообщили Sputnik в пресс-службе "желто-синих" .

В настоящее время борисовчане находятся на учебно-тренировочном сборе в Турции, где они проведут два контрольных матча: 4 февраля со словенским "Марибором" и 7 февраля с болгарским "Лудогорцем" из Разграда. В рамках сборов пресс-служба БАТЭ задает игрокам различные вопросы, чтобы болельщики смогли поближе познакомиться с футболистами.

"Для начала ребятам предложили высказаться по поводу того, какой футбольный клуб, на их взгляд, является сильнейшим в мире на данный момент", — рассказали в БАТЭ.

Собеседники агентства отметили, что единоличного победителя выявить не удалось. "Равное количество голосов набрали "Барселона" и "Челси" — по 7. На шаг позади остался мадридский "Реал", — пояснили в пресс-службе.

Как голосовали футболисты:

Сергей Веремко — "Реал" (Мадрид)

Антон Чичкан — "Челси"

Денис Щербицкий — "Арсенал"

Максим Володько — "Реал" (Мадрид)

Максим Жавнерчик — "Ювентус"

Неманья Милунович — "Барселона"

Милош Остойич — "Барселона"

Артур Пикк — "Челси"

Денис Поляков — "Челси"

Евгений Березкин — "Челси"

Александр Володько — "Ливерпуль"

Валериане Гвилия — "Ювентус"

Александр Джигеро — "Челси"

Владислав Жук — "Барселона"

Мирко Иванич — "Барселона"

Юрий Кендыш — "Челси"

Алексей Риос — "Реал" (Мадрид)

Игорь Стасевич — "Реал" (Мадрид)

Евгений Яблонский — "Челси"

Дмитрий Антилевский — "Барселона"

Михаил Гордейчук — "Барселона"

Владислав Мухамедов — "Реал" (Мадрид)

Виталий Родионов — "Барселона"

Анес Рушевич — "Реал" (Мадрид)

Новый футбольный сезон футболисты БАТЭ откроют 11 марта матчем за Суперкубок против обладателя Кубка Беларуси жодинского "Торпедо-БелАЗа".