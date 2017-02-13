Председатель БФГ Владимир Коноплев поделился мнением о возможной натурализации.

«Натурализация? Никто ко мне не обращался с таким вопросом и не предлагал свои услуги. Я не против этого. Так делают многие. 2-3 игрока вполне могли бы натурализовать.

Видел по «Беларусь 5», что натурализовали двух мини-футболистов из Бразилии. А почему тогда наши братья россияне и украинцы не могут к нам приехать? Те же украинцы могли бы приехать, потому что у нас в гандболе порядка больше, чем там. Но у нас есть возможности для талантливой молодежи. Поэтому надо самим растить», – сказал Коноплев.