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Владимир Коноплев: «Натурализация? Никто не предлагал свои услуги. Я не против этого, так делают многие»
13.02.2017 23:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель БФГ Владимир Коноплев поделился мнением о возможной натурализации.
«Натурализация? Никто ко мне не обращался с таким вопросом и не предлагал свои услуги. Я не против этого. Так делают многие. 2-3 игрока вполне могли бы натурализовать.
Видел по «Беларусь 5», что натурализовали двух мини-футболистов из Бразилии. А почему тогда наши братья россияне и украинцы не могут к нам приехать? Те же украинцы могли бы приехать, потому что у нас в гандболе порядка больше, чем там. Но у нас есть возможности для талантливой молодежи. Поэтому надо самим растить», – сказал Коноплев.
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Владимир Коноплев: «Натурализация? Никто не предлагал свои услуги. Я не против этого, так делают многие»
Председатель БФГ Владимир Коноплев поделился мнением о возможной натурализации.
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