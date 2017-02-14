В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» победило «Ладу» (8:3).

Таким образом, «зубры», которые ранее уже обеспечили себе место в плей-офф, гарантировали себе шестое место в Западной конференции. Минчане на первой стадии Кубка Гагарина точно не встретятся с ЦСКА и СКА.