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КХЛ. Минское «Динамо» гарантировало 6-е место на Западе и точно не встретится в первом раунде плей-офф с ЦСКА и СКА
14.02.2017 22:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» победило «Ладу» (8:3).
Таким образом, «зубры», которые ранее уже обеспечили себе место в плей-офф, гарантировали себе шестое место в Западной конференции. Минчане на первой стадии Кубка Гагарина точно не встретятся с ЦСКА и СКА.
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КХЛ. Минское «Динамо» гарантировало 6-е место на Западе и точно не встретится в первом раунде плей-офф с ЦСКА и СКА
В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» победило «Ладу» (8:3).
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