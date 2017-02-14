﻿ КХЛ. Минское «Динамо» гарантировало 6-е место на Западе и точно не встретится в первом раунде плей-офф с ЦСКА и СКА. 21.by
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КХЛ. Минское «Динамо» гарантировало 6-е место на Западе и точно не встретится в первом раунде плей-офф с ЦСКА и СКА

14.02.2017 22:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» победило «Ладу» (8:3).

Таким образом, «зубры», которые ранее уже обеспечили себе место в плей-офф, гарантировали себе шестое место в Западной конференции. Минчане на первой стадии Кубка Гагарина точно не встретятся с ЦСКА и СКА.

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