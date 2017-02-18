Норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален сообщил, что намерен завершить карьеру после Пхенчхана-2018.

«Пока все идет к тому, что сегодня была моя последняя гонка на чемпионатах мира. Сейчас моя главная цель – Олимпиада-2018. А выступать потом на чемпионатах мира я не вижу смысла.

– Когда ты это решил?

– Я еще не решил. Но я уже заявлял ранее, что этот чемпионат мира станет для меня последним. И пока я придерживаюсь этого. Сейчас план таков – завершить карьеру после Пхенчхана-2018.

– Очень тяжело будет остаться в спорте еще на два-три года?

– Я бы не сказал, что тяжело, но кое-чем приходится жертвовать, чтобы быть на вершине. Для меня не будет проблемой бегать еще два-три года, только я не вижу смысла оставаться в спорте просто ради участия в гонках. Мне нужно быть готовым сражаться за высокие позиции», – рассказал Бьорндален.