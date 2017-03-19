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Шуми Бабаев: «Скабелка ведет переговоры с тремя клубами Восточной и Западной конференций»

20.03.2017 15:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Шуми Бабаев, агент тренера Андрея Скабелки, поделился информацией о своем клиенте.

«Мы находимся на окончательной стадии. Ведем переговоры с тремя клубами Восточной и Западной конференций. Уже перешли к деталям и в течение недели наверняка примем решение.

Понимаем, что мы хотим, и знаем требования клубов. Надо сделать правильный выбор», – сказал агент.

Ранее сообщалось, что тренер возглавит «Авангард».

 
 
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Шуми Бабаев, агент тренера Андрея Скабелки, поделился информацией о своем клиенте.

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