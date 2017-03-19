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Шуми Бабаев: «Скабелка ведет переговоры с тремя клубами Восточной и Западной конференций»
20.03.2017 15:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Шуми Бабаев, агент тренера
«Мы находимся на окончательной стадии. Ведем переговоры с тремя клубами Восточной и Западной конференций. Уже перешли к деталям и в течение недели наверняка примем решение.
Понимаем, что мы хотим, и знаем требования клубов. Надо сделать правильный выбор», – сказал агент.
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Шуми Бабаев, агент тренера Андрея Скабелки, поделился информацией о своем клиенте.
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