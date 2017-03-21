Полузащитник «Оренбурга» и сборной Беларуси Станислав Драгун в интервью корреспонденту «Прессбола» Егору Бачило в том числе рассказал о недопонимании с прежним наставником национальной дружины Александром Хацкевичем.

– Кажется, мы упустили, когда между вами и Александром Хацкевичем успела пробежать кошка...

– Заезженная тема... У нас были некоторые недомолвки. Мы, возможно, не находили общего языка. Я не понимал, чего тренер хочет от меня на поле. А он не понимал, как меня использовать в игре. Но никакого конфликта не было. Могу тебе поговоркой и ответить: не надо искать черную кошку в темной комнате, если ее там нет.

– А как же твоя фраза, что в сборной с Георгием Кондратьевым тебе было намного комфортнее, чем с Хацкевичем?

– Ее затем преподнесли без адресованного мне вопроса. А он был конкретным: «С кем из этих двух тренеров тебе работалось комфортнее?» Высказал свою точку зрения. Но контекст получился иным, и восприятие со стороны вышло немного другим.

То же самое — с еще одним заданным тогда же вопросом, который тоже опустили: «Собираешься ли сейчас в Беларусь?» Я ответил, что пока нет. Ну а вышло, будто это было сказано само по себе. Ну и началось обсуждение на форумах...

Да откуда мне знать, как сложится судьба и карьера? А вдруг так получится, что мне надо будет вернуться домой? В жизни всякое может произойти. А вырезание фраз из контекста не показывает, как было на самом деле, – сказал Драгун.