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Станислав Драгун: «Не понимал, чего Хацкевич хочет от меня на поле. А он не понимал, как меня использовать в игре»

22.03.2017 18:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Оренбурга» и сборной Беларуси Станислав Драгун в интервью корреспонденту «Прессбола» Егору Бачило в том числе рассказал о недопонимании с прежним наставником национальной дружины Александром Хацкевичем.

– Кажется, мы упустили, когда между вами и Александром Хацкевичем успела пробежать кошка...

– Заезженная тема... У нас были некоторые недомолвки. Мы, возможно, не находили общего языка. Я не понимал, чего тренер хочет от меня на поле. А он не понимал, как меня использовать в игре. Но никакого конфликта не было. Могу тебе поговоркой и ответить: не надо искать черную кошку в темной комнате, если ее там нет.

– А как же твоя фраза, что в сборной с Георгием Кондратьевым тебе было намного комфортнее, чем с Хацкевичем?

– Ее затем преподнесли без адресованного мне вопроса. А он был конкретным: «С кем из этих двух тренеров тебе работалось комфортнее?» Высказал свою точку зрения. Но контекст получился иным, и восприятие со стороны вышло немного другим.

То же самое — с еще одним заданным тогда же вопросом, который тоже опустили: «Собираешься ли сейчас в Беларусь?» Я ответил, что пока нет. Ну а вышло, будто это было сказано само по себе. Ну и началось обсуждение на форумах...

Да откуда мне знать, как сложится судьба и карьера? А вдруг так получится, что мне надо будет вернуться домой? В жизни всякое может произойти. А вырезание фраз из контекста не показывает, как было на самом деле, – сказал Драгун.

 

 
 
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Полузащитник «Оренбурга» и сборной Беларуси Станислав Драгун в интервью корреспонденту «Прессбола» Егору Бачило в том числе рассказал о недопонимании с прежним...

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